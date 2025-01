Social Messi Coajă, 110 goluri într-un sezon. Ce visuri are







Messi Coajă, în vârstă de 15 ani, este sportiv la LPS Suceava, printre primii juniori din județ. Acesta aspiră să-l întâlnească pe idolul său, Lionel Messi, al cărui nume îl poartă.

Tatăl său, George Coajă, fost jucător de fotbal în Liga a 4-a și antreprenor din Rădăuți, este un admirator devotat al fotbalistului argentinian. În 2009, acesta a decis să își numească fiul Messi Gabriel Coajă, o combinație ce reflectă atât admirația pentru Lionel Messi, cât și dorința mamei de a adăuga un nume de sfânt.

Messi Coajă joacă la LPS Suceava

La doar 15 ani, Messi Coajă este un jucător de fotbal la LPS Suceava, echipă care a câștigat campionatul județean de juniori în 2024. Considerat unul dintre cele mai competitive din țară, campionatul a fost dominat de echipa sa, care a încheiat competiția cu un golaveraj de 281-5. Messi Coajă a contribuit semnificativ la acest succes, înscriind 110 goluri.

„Lumea mă asemuiește cu Drăgușin, pentru că am stilul lui”, susține băiatul, care s-a mutat de la șapte ani LPS Suceava.

„M-am obișnuit repede cu tot ceea ce atrage în jur numele Messi. Mulți încă mă întreabă dacă într-adevăr mă cheamă așa sau e doar o poreclă. Uneori scot buletinul să le arăt adevărul. Colegii și profesorii mă strigă Messi, doar profesoarele îmi zic Gabriel”, completează”, completează sportivul.

Messi Coajă: „Le-am arătat pe teren cine sunt eu”

De asemenea, acesta vorbește despre momentele dificile pe care le întâmpină pe teren, din cauza adversarilor: „Unii mă luau la mișto că mă cheamă Messi, dar le-am arătat pe teren cine sunt eu. Mă interesează doar să-mi ajut echipa și să marchez goluri, nu să intru în polemici cu rivalii. Nu ar trebui însă să mă ia în râs”.

Tânărul susține că se aseamănă cu Messi, în special în privința modului de a șuta „Diferența e că eu sunt dreptaci. Dau binișor și cu stângul, dar nu e piciorul de bază”.

Mai mult, băiatul s-a gândit cum ar aborda o întâlnire față în față cu acesta: „I-aș explica faptul că el, prin cariera lui, reprezintă una dintre motivațiile mele. L-aș ruga să facem și o poză împreună. Cred că și semănăm puțin la fizionomie. Când eram mai mic, aveam și frizura lui, cu părul lung”.

„Pe la trei-patru ani, îmbrăcat în tricoul Barcelonei și cu plete, semăna extraordinar de mult cu Lionel Messi. Se întâmpla chiar să-l mai oprească domnișoare pe stradă să facă poze cu el”, susține tatăl său.

Messi Coajă: „Ar fi extraordinar ca România să se califice la Mondialul din 2026 și să întâlnească acolo Argentina”

Messi Coajă regretă că nu a avut ocazia să îl vadă pe Lionel Messi jucând live până în prezent. Totuși, finala Campionatului Mondial din Qatar, în care Messi a triumfat după un meci memorabil împotriva Franței, i-a rămas profund întipărită în memorie.

Familia sa ia în considerare posibilitatea de a-l vedea pe Messi jucând în Europa: „poate dacă va mai juca în Europa facem un efort!”

„Nu uit nici acum faza aceea în care Kolo Muani a scăpat singur spre poartă, iar Martinez a avut o intervenție foarte inspirată” își amintește Messi de Rădăuți momentul crucial care ar fi putut schimba scorul finalei.

„Ar fi extraordinar ca România să se califice la Mondialul din 2026 și să întâlnească acolo Argentina, cu Messi încă pe teren. E un meci pe care n-am avea voie să-l ratăm”, susșine băiatul.

Fan înfocat al Premier League

În prezent, băiatul vrea să ajungă la trialurile pentru cele mai mici naționale de juniori ale României.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, sper să îmbrac la un moment dat și tricoul reprezentativei. Aici, la Suceava, mă bucur de cea mai mare încredere din partea antrenorilor și a profesorilor. Știu că pot da mai mult în fiecare zi, iar gândul că va veni într-o zi o convocare la lot mă motivează foarte mult”, continuă Messi.

El se declară un admirator al lui Nicolae Stanciu și Dennis Man și este, de asemenea, fan Premier League: „Îmi plac Manchester City și Haaland, care e un golgeter înnăscut”.

Este pregătit să vină la București pentru următoarele meciuri ale României în drumul spre CM 2026: „Va fi greu să câștigăm grupa, dar cred că de pe locul doi vom putea merge la turneul final”. De asemenea, menționează că ar putea arbora un banner simpatic în tribună „Dacă vreți tricoul lui Messi, aici sunt!”.

George Coajă: „Am văzut că are și talent, așa că l-am dus mai întâi vreo doi ani la fotbal la Rădăuți”

George Coajă, tatăl său, este foarte mândru de fiul său: „Când jucam prin liga a patra, îl luam cu mine pe la meciuri, încă de când avea trei-patru ani. Vă dați seama că așa i-a intrat fenomenul în sânge!

Am văzut că are și talent, așa că l-am dus mai întâi vreo doi ani la fotbal la Rădăuți, după care am decis să-l mutăm la LPS Suceava. Și cred că am luat decizia corectă, mai ales că am găsit un colectiv fantastic de profesori și antrenori, cărora vreau să le mulțumesc”.

De asemenea, acesta descrie momentul când a mers să înregistreze numele fiului său: „Le-am zis clar de câteva ori să fie foarte atenți cum scriu, să apară Messi cu doi «s». Să nu mă trezesc că apare altceva! Mai erau oameni acolo la Starea Civilă și se uitau așa, cu un zâmbet în colțul gurii. Nu mă interesa, că doar nu-i puneam vreun prenume rușinos. Am presimțit cumva că va avea sânge de fotbalist în el”.

Și încheie cu modul în care familia s-a raliat la propunerea lui ca băiatul să se numeacă Messi în buletin: „Nu prea a zis nimeni, nimic, pentru că, uneori, comanda mai e și la cocoș!”, susține acesta pentru GSP.ro