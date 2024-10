Sport Micuții șahiști pasionați au visuri mărețe. „Visul meu este să ajung în Top 5 la Campionatele Mondiale”







Șahul este mult mai mult decât un simplu joc. Este un sport strategic cu o istorie bogată și o comunitate competitivă. El a evoluat de-a lungul timpului într-un domeniu bine organizat, având competiții structurate și clasamente naționale. Federația Română de Șah monitorizează activitatea șahului, organizează competiții, administrează cluburi și sprijină jucătorii. La momentul actual, există aproximativ 300 de cluburi de șah active în țară.

Federația Română de Șah este pe locul al III-lea ca număr de sportivi legitimați, după Fotbal și Baschet. Conform Ziarului Financiar, peste 26 de mii de sportivi legitimați fac parte din această federație, dintre care jumătate au sub 20 de ani. De asemenea, Federația Română de Șah a raportat că numărul participanților la turneele naționale a crescut constant cu 5-7% în fiecare an. Pentru a afla mai multe despre acest sport și ceea ce îl face atât de special, am discutat cu patru copii. Aceștia tocmai s-au întors de la Campionatele Europene de Șah Clasic, Rapid, Blitz și Dezlegări ce s-au ținut la Praga, și, desigur, au adus acasă mai multe medalii.

Sophie, micuța cu ochi hipnotizanți și o minte sclipitoare

Sophie a început să joace șah de la vârsta de patru ani. A preluat această pasiune de la fratele ei mai mare. Tot el a învățat-o acest sport. Acum, Sophie are nouă ani și este membră a Clubului Sportiv Oxygen. În 2022, ea a câștigat o medalie de bronz la Campionatul Național individual de Juniori la categoria 8 ani, deși ea încă nu împlinise nici măcar 7. De asemenea, la Campionatul Național pe echipe de Juniori ea a obținut un „scor perfect”, câștigând 4 din 4 medalii de aur.

În 2023, a luat medalia de argint la Șah Individual, Clasic și Blitz. Tot în același an, Sophie a ieșit pe locul al 28-lea din 70, cu 6 puncte din 11, la Campionatele Mondiale. Anul acesta Sophie a devenit Campioană Națională Școlară și a reprezentat România la Campionatul European Școlar, unde a obținut medalia de bronz. La Campionatul European Individual de la Praga din 2024, ea a obținut medalia de bronz și a ieșit pe locul 9. În plus, ea a câștigat patru medalii de aur la Campionatul Național de Șah pe Echipe de Juniori care s-a desfășurat în perioada 3-8 septembrie 2024.

Sophie este elevă la școala gimnazială 56 din București. Materia ei favorită este matematica iar micuța campioană preferă să studieze șahul în loc să se joace cu ceilalți copii. Am întrebat-o pe Sophie ce anume o face să iubească acest sport atât de mult. „Îmi plac combinațiile și provocările. Îmi place foarte mult și atmosfera de la campionate. Sunt mulți copii și sunt jucători foarte buni”, mi-a răspuns ea. Anul acesta, Sophie a vizitat și Praga. Acolo s-au ținut Campionatele Europene de Șah Clasic, Rapid, Blitz și Dezlegări la care ea a participat și unde s-a clasificat pe locul al 9-lea cu șase puncte din nouă posibile. „Visul meu este să ajung în Top 5 la Campionatele Mondiale”, ne-a împărtășit Sophie.

Maria, adolescenta controversată

Maria are 13 ani și joacă șah de la vârsta de șapte ani. Mama ei îndemnat-o să încerce mai multe activități iar Mariei i-a plăcut cel mai mult șahul. „La Șah ești doar tu cu adversarul tău. Nimic altceva din jur nu contează. Este și cel mai interesant sport, pentru mine”, a spus ea. Maria este elevă în clasa a 8-a și membră a Clubului Sportiv Dinamo București. Adolescenta își dorește să devină medic, iar materiile ei favorite sunt româna și engleza. Așadar, cu alte cuvinte, Maria este o tânără controversată, pe care nu o putem încadra într-o categorie. Iar acest lucru o face foarte specială.

Maria a adunat și ea o serie de medalii de a lungul anilor. În 2021 ea a câștigat două medalii de argint și una de aur la Campionatele Naționale de Juniori. În 2022 a câștigat o medalie de aur la Șah Clasic și două de bronz la Șah Rapid. Tot în același an, a obținut locul al III-lea la Campionatele Europene pe Echipe de Juniori. Anul acesta Maria a câștigat deja două medalii de aur la Șah Clasic și Blitz, și una de argint la Șah Rapid. Ea a obținut, de asemenea, argintul la Campionatele Europene de la Praga, la proba de Șah Rapid pe echipe. În cadrul aceleași competiții a obținut și o medalie de bronz la Dezlegări.

Pentru Maria, însă, șahul nu este prioritatea numărul unu întodeauna. Ea își face timp să se vadă și cu prietenii ei și să învețe bine la școală. Am întrebat-o pe Maria care este cea mai frumoasă amintire pe care o are legată de acest sport. „În 2022 am participat la o competiție care s-a ținut în Antalia, în luna noiembrie. Am fost cazați la unhotel superb. În timp ce colegii mei de la școală învățau, eu jucam șah și mă plimbam. M-am simțit privilegiată”, a răspuns ea.

Lia Alexandra Maria, junioara care a învins senioare

Lia a început să joace șah la vârsta fragedă de cinci ani. Soția antrenorului său actual organiza cursuri de șah la grădinița Liei. Aceasta din urmă a realizat că este talentată și că această activitate îi aduce bucurie, așadar a decis să continue pe acest drum. La vârsta de șapte ani, Lia l-a cunoscut pe actualul său antrenor, Ciprian Nanu. Ea locuiește în Brașov și este elevă de clasa a 10-a. Visează să ajungă o șahistă de mare avengură, însă dorește să urmeze și o facultate, cea de cibernetică sau cea de matematică și informatică.

Lia este o jucătoare de șah pasionată. „Uneori visez în timp ce dorm că joc șah”, a povestit ea. A câștigat multe medalii de-a lungul anilor, unele dintre ele fiind chiar obținute la competiții de seniori. Spre exemplu, a obținut medalia de bronz la Campionatul Național de Șah Rapid de Seniori din 2019. Pe atunci, Lia avea doar 11 ani. Anul acesta, la Campionatele Europene de Șah Clasic, Rapid, Blitz și Dezlegări de la Praga, ea a obținut primul loc la Dezlegări.

„Șahul este prioritatea, însă îmi fac timp să ies și cu prietenii mei”, a spus Lia. Unul dintre aspectele care îi aduc cea mai mare bucurie în lumea șahului este faptul că are posibilitatea de a întâlni oameni mulți și din culturi diferite. Lia are prieteni prin alte țări cu care ține legătura și pe care îi revede la competițiile internaționale. De asemenea, iubește faptul că acest sport îi permite să exploreze și să călătorească. Obiectivul ei este să ajungă în Top 5 la nivel mondial. Lia se consideră o șahistă introvertită, care întodeauna vrea să descopere mai mult.

Filip, șahistul cu ambiții mărețe

Filip este un tânăr de 16 ani din Arad. El a descoperit șahul la vârsta de cinci ani, urmărindu-l pe fratele lui mai mare care era un jucător înrăit. Părinții lui l-au dus la multe activități când era mic, inclusiv dans, însă doar șahul l-a atras. Acum Filip face parte din Clubul Sportiv Dinamo. Anul acesta, el a câștigat tripla de aur (Șah Clasic, Rapid și Blitz) la Campionatele Naționale pe Echipe de Juniori.

La Campionatele Europene din Praga a câștigat titlul de Campion European la Șah Rapid la categoria U16, cu o rundă înainte de finalul competiției, o performanță incredibilă la un turneu de asemenea avergură. În cadrul aceluiași turneu, el a câștigat și locul al II-lea la Dezlegări și locul V la Șah Clasic. De asemenea, a participat și la Campionatele Europene pe Echipe din Grecia, care au avut loc în luna iunie a acestui an. La această competiție, Filip a fost în echipă cu Lia iar cei doi au adus acasă medalia de Bronz. Filip a participat și el, la fel ca Lia, la competiții de seniori. În anul 2023, a câștigat Campionatul Național pe Echipe de Seniori cu Vados Arad.

Filip este elev în clasa a 10-a iar materiile sale favorite sunt fizica și chimia. Visul lui este devină inginer la Formula 1, însă el știe că are de a face cu o competiție mare pentru a ajunge acolo. Așadar, el și-a întocmit și un plan B. Filip dorește să devină avocat, deoarece această meserie i-ar permite să aibă un program flexibil în care el să poată include și șahul. În ceea ce privește domeniul șahului, obiectivul său este să ajungă o componentă a echipei olimpice de șah.

Viitorul șahului în România

Acești copii sunt speciali și foarte inteligenți. Chiar și ei se simt, uneori, diferiți de colegii lor de școală. „Pentru mine este totul mult mai matematic. Trebuie să existe întodeauna un plan de joc,” a spus Lia. Ea a pierdut, de asemenea, prima ei lună de liceu deoarece era într-un turneu de Șah. Fiecare copil participă, în măsura în care poate, la cât mai multe turnee. Cu cât joacă mai mult, cu atât ei cresc mai mult și ajung mai buni. Însă, Șahul nu este un sport olimpic iar bugetul federației este mic. Așadar, posibilitățile de a deconta costurile turneelor la care participă copii sunt mici.

Obiectul principal al Federației Române de Șah, la momentul actual, este de a încadra acest sport la categoria sporturilor olimpice. Această schimbare ar aduce multe beneficii micilor noștri campioni, unul dintre ele fiind majorarea bugetului. Vlad Ardeleanu, Președintele Federației Române de Șah, a devenit recent membru al Comitetului Executiv alCOSR. Așadar, eforturile lor par să dea roade. Sper să reușească ceea ce și-au propus deoarece acest sport merită să obțină mult mai multă atenție, atât la noi în țară cât și în întreaga lume.