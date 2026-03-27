Fostul comandant al armatei, favoritul sondajelor din Ucraina. Pe ce loc este Zelenski

Conform celor mai recente sondaje, fostul șef al armatei din Ucraina înregistrează cele mai ridicate cote de popularitate în rândul populației. Rezultatele sondajului arată faptul că liderii militari continuă să se bucure de încredere publică, potrivit kyivindependent.com.

Un sondaj realizat de agenția de cercetare Socis, publicat pe 26 martie, arată că Valeri Zalujnîi, fost comandant-șef al forțelor armate ucrainene, și Kirilo Budanov, șeful cabinetului prezidențial, se bucură de cele mai mari cote de popularitate între politicienii din Ucraina. Dondajul a fost efectuat în perioada 12–18 martie 2026.

Potrivit datelor, Valeri Zalujnîi, care ocupă și funcția de ambasador al Ucrainei în Regatul Unit, are o rată de aprobare de 61,6%.

Kirilo Budanov urmează îndeaproape, cu 60,3%, în timp ce președintele Volodimir Zelenski înregistrează un scor de 46,3%.

În același timp, sondajul arată că ratele de dezaprobare sunt semnificative: 31,1% pentru Zalujnîi, 29% pentru Budanov și 49,1% pentru Zelenski.

Rezultatele reflectă o percepție pozitivă puternică a figurilor militare și administrative în rândul cetățenilor ucraineni, contrastând cu un sprijin mai moderat pentru conducerea politică centrală.

Ultimele sondaje de opinie arată că parlamentarul pro-rus Iuri Boiko și Iulia Timoșenko, lidera partidului Batkivșcina (Patria), se află în fruntea listei politicienilor cu cele mai scăzute cote de popularitate.

Boiko înregistrează o rată de aprobare de doar 5,8%, în timp ce Timoșenko are 7,9%. În același timp, nivelul dezaprobării lor este extrem de ridicat, ajungând la 80%, respectiv 86,6%.

Fostul președinte Petro Poroșenko se confruntă, de asemenea, cu un nivel semnificativ de respingere din partea publicului: 76,7% dintre respondenți îl dezaprobă, în timp ce doar 18,8% îl sprijină.

În ceea ce privește viitoarele alegeri parlamentare, sondajele indică faptul că partidul ipotetic al generalului Valeri Zalujnîi ar putea obține sprijinul a 21% dintre cei care și-au exprimat deja intenția de vot.

Aceste cifre conturează un peisaj politic marcat de neîncredere față de liderii consacrați, în timp ce noi opțiuni, precum cea asociată lui Zalujnîi, par să atragă un segment semnificativ al alegătorilor.

Sondajul mai arată că, dacă ar fi să-și înființeze propriile formațiuni politice, lideri precum Budanov, guvernatorul regiunii Mîkolaiv, Vitali Kim, primarul Harkovului, Ihor Terekhov, și parlamentarului Danilo Hetmantsev ar putea atrage un sprijin semnificativ din partea alegătorilor.

Conform datelor, partidul ipotetic al lui Budanov ar obține 15,3%, în timp ce formațiunile lui Kim, Terekhov și Hetmantsev ar fi votate de 13,7% dintre respondenți. Pentru „Slujitorul Poporului” al lui Volodimir Zelenski și-ar exprima intenția de vot 11,5% dintre alegători.

Până în prezent, niciunul dintre lideri Zalujnîi, Budanov, Kim, Terekhov sau Hetmantsev nu și-a lansat oficial un partid politic. Sondajul include și opțiunea prezidențială: în cazul unor alegeri, cetățeni ar vota:

29,3% dintre alegătorii deciși ar vota pentru Volodimir Zelenski în primul tur,

urmat de Zalujnîi cu 25%,

Budanov ar primi 13,7% din voturi.

Studiul nu a oferit estimări pentru un eventual tur doi, însă datele sondajelor anterioare realizate de Socis indică că atât Zalujnîi, cât și Budanov ar avea șanse să-l învingă pe Zelenski în runda finală.