Fostul comandant al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valeri Zalujnîi, a lansat un apel pentru reforme politice și economice în cazul încheierii unui acord de pace.

Zalujnîi, care a coordonat apărarea Ucrainei în fața invaziei ruse din 2022 și rămâne o figură respectată și populară în rândul publicului, subliniază că pacea, chiar dacă temporară, oferă o oportunitate pentru reconstrucție și pentru întărirea încrederii cetățenilor în instituții.

„Această perioadă poate fi folosită pentru schimbări politice, reforme structurale și relansarea economiei”, a scris fostul comandant.

Comentariile sale vin într-un moment de turbulențe politice pentru președintele Volodimir Zelenski. Recent, Andrii Iermak, fost șef al cancelariei prezidențiale și apropiat al președintelui, și-a dat demisia în contextul unui scandal de corupție investigat de autorități.

Deși Zalujnîi a fost demis în 2024 de la conducerea armatei din cauza tensiunilor cu Zelenski și ulterior numit ambasador în Regatul Unit, acesta este văzut de analiști ca un potențial actor politic influent pentru viitoarele alegeri prezidențiale. Totuși, ambasadorul a negat în mod repetat că ar desfășura o campanie electorală și a afirmat că alegerile nu ar trebui organizate în timpul conflictului.

În articol, el a povestit despre necesitatea consolidării justiției prin combaterea corupției și crearea unui sistem judiciar transparent, fără a face referire directă la scandalul recent. Fostul lider militar recunoaște dificultățile cu care se confruntă Ucraina și insistă că orice reformă sustenabilă necesită garanții de securitate solide, precum aderarea la NATO sau prezența trupelor aliate pe teritoriul ucrainean.

El avertizează asupra riscului unei „păci grăbite” care ar putea compromite independența țării și subliniază că victoria nu este garantată pentru niciuna dintre părți. „Ucrainenii tind spre o victorie completă, dar nu putem exclude o încetare de lungă durată a conflictului”, notează Zalujnîi.

Fostul comandant a atras atenția și asupra insuficienței alocărilor bugetare pentru apărare înainte de invazia din 2022, ceea ce a lăsat armata nepregătită pentru conflictul la scară largă. „Lipsa resurselor a afectat totul, de la personal la echipamente militare esențiale”, a mai precizat acesta.