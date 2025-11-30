Aranjamentele de pace în jurul Ucrainei: analiză cost-beneficiu pentru Chișinău

Negocierile de pace dintre SUA și Rusia și contraoferta Uniunii Europene (UE) generează soluții complicate pentru Ucraina, aflată în război din februarie 2022. Încheierea conflictului militar, cauzat de agresiunea militară rusă, reprezintă o urgență pentru Ucraina. Dependența bugetului național de asistența occidentală, cu aproximativ 42% în 2025, cu aproape 9 miliarde de dolari care trebuie obținute până la sfârșitul anului, devine tot mai acută. Scandalul de corupție din jurul „Energoatom”, care implică cercul apropiat al președintelui Volodimir Zelenski (Timur Mindich și alții), crește, de asemenea, presiunea asupra Kievului.

În același timp, distrugerea infrastructurii energetice, în urma atacurilor aeriene rusești, limitează capacitatea Ucrainei de a preveni șocuri energetice fără importuri de electricitate și gaze naturale (4,4 miliarde de metri cubi pentru perioada de iarnă 2025-2026). Acestea sunt doar câteva aspecte cheie care scot la iveală o situație dificilă pentru Kiev și principalul său partener extern – UE. Inclusiv din acest motiv, Bruxelles-ul a avut cea mai promptă și dură reacție la planul de pace ruso-american (28 de puncte), negociat la insistențele lui Donald Trump de a avea un document final până pe 27 noiembrie. În acest context geopolitic turbulent, Chișinăul, în persoana președintelui Maiei Sandu, a decis să se alinieze cu europenii, dar fără a critica, în vreo formă deschisă, Washingtonul.

Există trei aspecte ale propunerilor care pot avea efecte semnificative pentru Chișinău, cum ar fi: garanțiile de securitate pentru Ucraina, statutul teritoriilor ocupate și regimul de sancțiuni.

Garanții de securitate pentru Ucraina. În propunerile ruso-americane, se prevede că SUA vor primi o recompensă pentru garanțiile de securitate oferite părții ucrainene. Se presupune că, în termeni financiari, cele 100 de miliarde de dolari pe care Rusia le propune pentru reconstrucția Ucrainei cu „mâinile” SUA ar fi un fel de plată pentru garanțiile americane. Contraoferta UE prevede explicit că SUA trebuie să ofere garanții, care reflectă natura articolului 5 NATO sau clauza de apărare reciprocă.

Cu alte cuvinte, europenii cer ca SUA să se angajeze să intre în război de partea Ucrainei, dacă Rusia atacă din nou. În cazul Chișinăului, versiunea europeană prevede garanții americane robuste, care vor crea un scut din partea Ucrainei împotriva intervențiilor militare rusești pe teritoriul necontrolat al Republicii Moldova (regiunea transnistreană).

Statutul teritoriilor ocupate. Documentul european nu prevede nicio recunoaștere expresă (sau de facto) a teritoriilor ocupate de ruși, dar specifică faptul că Ucraina se va angaja să nu recurgă la forță pentru a-și restabili integritatea teritorială. În același timp, UE sugerează că aranjamentele privind linia de separație nu vor fi modificate prin forță nici de către Rusia, nici de către Ucraina.

Spre deosebire de abordarea prudentă a europenilor, documentul ruso-american a convenit că o parte din teritoriile ocupate vor fi recunoscute de facto în întregime ca teritoriu rusesc (Crimeea, Luhansk și Donețk). Pe lângă zona demilitarizată din Donețk, rușii și americanii au convenit, de asemenea, că Herson și Zaporojie vor rămâne divizate de-a lungul actualei linii de front. În timp ce documentul ruso-american omite utilizarea liberă a râului Nipru, europenii au inclus o clauză privind navigația nestingherită pe râu în scopuri comerciale și asigurarea transportului de cereale ucrainene către Marea Neagră (de care depinde autosuficiența economică a Kievului).

Chiar și recunoașterea de facto a teritoriilor ucrainene ocupate reprezintă un precedent recent de expansiune teritorială rusă în Europa. Un astfel de eveniment ar încuraja separatismul transnistrean în Republica Moldova, a cărei distanță geografică față de Rusia s-ar scurta prin partea estică a regiunii Hersonul, aflată sub ocupație.

Regimul de sancțiuni. Ambele versiuni ale acordului de pace pentru Ucraina presupun ridicarea treptată și de la caz la caz a sancțiunilor. Atât UE, cât și americanii, în documentul elaborat cu rușii, sunt de acord că sancțiunile vor fi eliminate în timp, dar cu viteze diferite, în funcție de domeniu. Ridicarea sancțiunilor înseamnă că Republica Moldova nu va mai fi obligată să se alinieze la sancțiuni primare și/sau secundare, fie ele individuale sau sectoriale, în domeniul financiar, comercial, al transporturilor etc.

Într-o oarecare măsură, economia moldovenească va resimți impactul după ce contactele cu Rusia nu vor fi tratate ca o încălcare a sancțiunilor occidentale (remitențe, transferuri bancare, comerț etc.). Același principiu nu se va aplica și sancțiunilor occidentale legate de destabilizarea instituțiilor democratice de către actori afiliați Rusiei. Soarta acestor sancțiuni va depinde de votul din Consiliul UE (consens) și, respectiv, de voința politică de la Chișinău de a solicita menținerea sancțiunilor pentru tentativa de interferență a Rusiei.

Scenariile legate de acordurile de pace privind Ucraina vor afecta în orice caz situația din Republica Moldova. Stabilitatea frontierelor și funcționarea economiei moldovenești vor beneficia dacă Kievul va primi garanții de securitate americane. Acest lucru va permite Ucrainei să se concentreze pe reparațiile postbelice și pe resetarea motoarelor principale ale economiei (comerț nestingherit la Marea Neagră etc.), ceea ce va reduce presiunea asupra economiei moldovenești (în special asupra sectorului agricol).

Pentru a obține garanții minime din partea SUA împotriva Rusiei, Zelenski acceptă o pace în care intervențiile NATO sunt limitate. Fără implicarea NATO și a SUA în asigurarea securității Ucrainei, Republica Moldova va rămâne, de asemenea, vulnerabilă. Se va produce o revenire la realitățile de dinainte de război, fără sancțiuni împotriva Rusiei, dar cu ocuparea a aproximativ 20% din teritoriile ucrainene. În aceste condiții, separatismul transnistrean din Republica Moldova s-ar putea activiza, deoarece aranjamentele de pace vor fi tratate de Moscova și exponenții săi de la Tiraspol ca o victorie (pe cale diplomatică).

Dacă Ucrainei i se oferă garanții americane de tip NATO (Articolul 5), atunci Chișinăul va putea beneficia de „scutul ucrainean” împotriva amenințărilor convenționale rusești. În acest sens, vor trebui alocate mai puține resurse din bugetul moldovenesc pentru nevoile armatei. Refacerea economiei ucrainene în domeniul comerțului (pe mare etc.) va elimina, de asemenea, presiunea exporturilor agricole ucrainene asupra fermierilor moldoveni. Pe lângă creșterea securității, Chișinăul ar putea beneficia și de efecte pozitive pentru economia și bugetul actuale aflate în criză și/sau stagnare.

Dacă niciuna dintre perspectivele de pace nu se conturează, rămâne riscul ca forțele rusești să străpungă linia de apărare a Ucrainei în timpul iernii 2025-2026. Orice capitulare totală a Ucrainei ar însemna impunerea unor condiții dure Moscovei, care ar putea include, printre altele, (re)stabilirea legăturilor cu regiunea transnistreană, în special în domeniul aprovizionării cu gaze naturale. Prin urmare, nu doar perspectivele de reintegrare ale Moldovei, ci și agenda UE ar putea fi subminate.