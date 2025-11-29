Cum schimbă Rusia limbajul oficial. Termeni cheie, redefiniți în noul dicționar

În luna aprilie 2025, Federația Rusă a introdus un nou Dicționar Explicativ al Limbii de Stat, realizat la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg și inclus imediat pe lista oficială a dicționarelor normative pe care instituțiile guvernamentale sunt obligate să le utilizeze, potrivit publicației Meduza.

Lansarea acestui dicționar a atras atenția atât a specialiștilor în lingvistică, cât și a publicațiilor internaționale, printre care se numără și The Barents Observer, care, în luna noiembrie, a subliniat că unele definiții din dicționar au fost coordonate cu Departamentul juridic al Bisericii Ortodoxe Ruse și realizate sub supravegherea Ministerului Justiției.

Autorii dicționarului declară explicit că anumite intrări reflectă „valorile spirituale și morale tradiționale” definite prin decretul prezidențial privind principiile politicii statului.

Noul dicționar introduce, de asemenea, reglementări stricte împotriva vulgarităților, extinzând lista cuvintele considerate „ofensatoare”, incluzând termeni precum c*r, căc*t și p**ț.

În paralel, anumite cuvinte au fost eliminate complet, printre care se numără „Gulag”, „stalinism”, dar și termeni precum „credință”, „speranță”, „bine” sau „adevăr”.

Mai jos sunt prezentate câteva dintre cele mai relevante intrări din noul dicționar al limbii de stat, așa cum au fost evidențiate de sursa originală:

Autoritarism

Termenul autoritarism este definit în dicționar astfel: „o formă de guvernare a statului bazată pe autoritatea unui individ specific, cu participare limitată a publicului în luarea deciziilor cheie pe probleme politice, economice și sociale”.

În definiție se menționează că autoritarismul este considerat „cea mai eficientă formă de guvernare în perioade dificile pentru țară”, permițând diversitatea formelor de proprietate și existența limitată a altor sisteme de valori decât cele tradiționale.

Dicționarul stabilește o legătură între autoritarism și termeni precum absolutismul și autocratia.

Căsătoria

Intrarea pentru căsătorie definește termenul drept „o uniune familială între un bărbat și o femeie”, incluzând atât aspectele civile, cât și cele religioase.

Sunt detaliate tipurile de căsătorie, cum ar fi căsătoria civilă, de facto, morganatică, mixtă sau falsă, dar și căsătoria în Biserica Ortodoxă, considerată „nu temporară, ci eternă”.

În mod explicit, dicționarul menționează că „căsătoria între persoane de același sex este condamnată de Biserica Ortodoxă Rusă și nu este sprijinită de stat”.

Dușman

Termenul dușman este descris ca „cel pe care autoritatea suverană îl consideră ostil poporului, guvernului sau statului”.

Definiția include adversari ideologici, militari sau principiali, precum și entități sau forțe care cauzează rău sau pericol, cum ar fi stagnarea percepută ca „dușman al progresului”.

Hegemon

Cuvântul hegemon este definit ca „cel care exercită hegemonia, care domină sau conduce pe alții, depășindu-i în putere sau influență, în special clase, partide sau state”.

Dicționarul menționează și hegemonia clasei muncitoare în URSS, precum și conceptul de „renta hegemonică”, definită ca „posibilitatea de a obține beneficii prin menținerea unui sistem neocolonial, limitând suveranitatea statelor independente și consolidând puterea monedei americane”.

Homosexualitate

Termenul homosexualitate este descris drept „o formă de deviație sexuală manifestată prin satisfacerea dorinței senzuale față de persoane de același sex”.

Sunt menționate explicit formele de sodomie și pederastie, precum și atracția sexuală între bărbați.

Umanism

Intrarea pentru umanism definește conceptul ca „o valoare spirituală și morală tradițională rusă: o viziune asupra lumii bazată pe respectul pentru persoana umană, demnitate, respectul față de ceilalți, preocuparea pentru bunăstarea lor, dreptul la libertate, egalitate și fericire”.

De asemenea, dicționarul descrie umanismul ca mișcare ideologică și culturală a Renașterii, care s-a opus scolasticismului și dominației Bisericii.

Democrație

Termenul democrație este explicat ca „exercitarea autorității pe baza luării în considerare a opiniilor tuturor cetățenilor, deschidere la discuții publice și supravegherea luării deciziilor și a implementării lor”.

În contextul practicii politice occidentale, democrația este definită ca „o formă de guvernare în care cetățenii posedă anumite drepturi și libertăți, iar instituțiile statului acționează în interesul actorilor cei mai influenți”.

Viața

Cuvântul viață este definit drept „perioada de existență a unei persoane, de la concepție și formarea socială până la moarte”.

Dicționarul subliniază valoarea vieții și exprimă diverse stări asociate, de la prețuirea vieții la pierderea acesteia.

Unitate

Termenul unitate este descris ca „integritate, indivizibilitate și coeziune”, aplicată atât în context politic și administrativ, cât și în viața socială, etnică și culturală.

Dicționarul face referire la unitatea istorică a popoarelor Belaruse, Ruse și Ucrainene, considerată o valoare spirituală tradițională.

Ideal

Cuvântul ideal este definit drept „cel mai înalt scop spre care oamenii tind; ceea ce oferă sens activităților și aspirațiilor spirituale”.

Dicționarul subliniază importanța principiilor morale tradiționale ruse, ghidate de conceptele de bine, justiție, onestitate și compasiune, excluzând ideologiile distructive.

Agent străin

Termenul agent străin desemnează „o persoană sau organizație implicată în activitate politică în interesul unui stat străin și care primește finanțare de la acesta”.

Lesbianism

Intrarea pentru lesbianism este definită drept „o formă de deviație sexuală manifestată prin satisfacerea dorinței senzuale de o femeie față de o altă femeie; homosexualitatea feminină”.

Limitrof

Cuvântul limitrof este explicat ca „un stat folosit ca tampon între Europa de Vest și Rusia, care este politic, economic și cultural incapabil să fie independent”.

Dicționarul oferă și un context istoric, menționând originea termenului în Imperiul Roman și utilizarea sa pentru statele situate la vestul fostului Imperiu Rus după 1917.

Regim

Termenul regim este definit drept „un set de măsuri politice, economice și sociale utilizate de autoritățile statului pentru a guverna societatea; sistem de guvernare, formă de conducere”.

Sunt incluse exemple de regimuri democratice, reacționare sau politice, precum și referințe la regimul de la Kiev, considerat o formă de conducere ce amenință drepturile și interesele populației vorbitoare de limbă rusă.

Rusofobie

Cuvântul rusofobie este explicat ca „atitudine părtinitoare și ostilă față de cetățenii Rusiei, limba, cultura și tradițiile ruse, manifestată prin diverse forme de agresiune sau discriminare”.

Dicționarul include exemple de rusofobie politică și rusofobie cotidiană, referindu-se la atitudini negative împotriva cetățenilor ruși în situații obișnuite.

Acest nou dicționar reflectă schimbările recente în politica lingvistică și ideologică a statului rus, conform autorilor, care menționează că anumite definiții au fost elaborate sub supravegherea Bisericii Ortodoxe și a Ministerului Justiției pentru a alinia limbajul oficial la valorile spirituale și morale tradiționale.

În paralel, dicționarul introduce restricții privind limbajul vulgar și omiterea anumitor termeni istorici și filosofici, cum ar fi „Gulag”, „stalinism”, „credință” sau „adevăr”.

Aceste modificări au fost analizate și comentate de publicații internaționale, precum The Barents Observer, care notează că dicționarul „reflectă valorile spirituale și morale tradiționale” și că unele definiții au fost pregătite cu coordonarea Bisericii Ortodoxe Ruse și a Ministerului Justiției.