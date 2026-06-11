Republica Moldova a devenit oficial membră a rețelei WorldSkills Europe, după ratificarea documentului de aderare în cadrul Adunării Generale desfășurate pe 11 iunie la Helsinki, în Finlanda. Statutul obținut oferă acces la standarde europene de formare și evaluare profesională, proiecte internaționale și competiții dedicate dezvoltării competențelor cerute pe piața muncii.

Sistemul de învățământ profesional-tehnic din Republica Moldova face un nou pas către integrarea în spațiul educațional european prin aderarea la rețeaua WorldSkills Europe. Documentul care consfințește statutul de membru a fost ratificat în cadrul Adunării Generale WorldSkills Europe 2026, organizată la Helsinki.

Prin această aderare, Republica Moldova devine parte a unei platforme europene care promovează dezvoltarea competențelor profesionale și adaptarea formării la cerințele actuale ale pieței muncii.

Calitatea de membru oferă acces la standarde europene de evaluare și pregătire profesională, precum și la schimburi de experiență cu alte state participante. Totodată, instituțiile din Republica Moldova vor putea participa la competiții și inițiative internaționale dedicate educației profesionale.

Aderarea este văzută și ca o oportunitate pentru dezvoltarea colaborării dintre școli și mediul de afaceri, astfel încât pregătirea elevilor și a tinerilor să răspundă mai bine nevoilor economiei.

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, apartenența la WorldSkills Europe va permite participarea Republicii Moldova la proiecte internaționale, parteneriate și programe europene orientate spre modernizarea învățământului profesional-tehnic.

Aceste inițiative au ca obiectiv dezvoltarea competențelor și creșterea calității pregătirii profesionale.

Secretara de stat Liudmila Stihi a declarat că aderarea la rețeaua europeană reprezintă „o investiție strategică și orientată spre viitor”. Potrivit acesteia, noul statut va contribui la modernizarea sistemului educațional și la îmbunătățirea pregătirii profesionale a tinerilor din Republica Moldova.

WorldSkills Europe este o platformă europeană cunoscută în special pentru organizarea competiției EuroSkills, considerată cea mai importantă competiție europeană dedicată meseriilor și profesiilor.

La aceste concursuri participă tineri specialiști din domenii precum tehnologia informației, ingineria, mecatronica, construcțiile, serviciile, designul și industria alimentară.

Participanții sunt evaluați în baza standardelor utilizate de angajatori și de industriile din întreaga Europă, competiția fiind considerată un reper în domeniul formării profesionale.