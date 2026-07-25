Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că România va avea parte de o evoluție schimbătoare a vremii în perioada 25 iulie – 2 august 2026.

După o noapte răcoroasă și predominant senină, temperaturile vor crește treptat, însă instabilitatea atmosferică se va accentua în mai multe regiuni, în special în nord-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării.

În noaptea de 25 spre 26 iulie, cerul va fi mai mult senin în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face Carpații Orientali, estul Transilvaniei și zona subcarpatică a Moldovei, unde vor fi înnorări temporare, izolat averse slabe, în general de 2...4 l/mp, și descărcări electrice. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 19 grade, iar în depresiunile intramontane ale Carpaților Orientali vor coborî spre 6 grade. Izolat, spre dimineață, se va forma ceață.

În București, noaptea va fi senină, cu vânt slab și temperaturi minime de 14...15 grade, mai scăzute în zona preorășenească, spre 12 grade.

Duminică, 26 iulie, vremea se va încălzi în toată țara. Maximele vor ajunge până la 33 de grade în sudul Banatului, în timp ce în estul Transilvaniei se vor înregistra 24...25 de grade.

În București, temperatura maximă va fi de 29...30 de grade.

Instabilitatea atmosferică va crește începând din a doua parte a zilei, mai întâi în Banat, apoi și în Crișana și Maramureș. Sunt prognozate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului, cu rafale de 45...55 km/h, iar izolat pot apărea vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă pot ajunge la 15...20 l/mp, în special în Carpații Occidentali și în nord-vest.

Luni, 27 iulie, vremea va deveni instabilă în nord-vestul, centrul, nordul și nord-estul țării. Aversele torențiale, descărcările electrice și intensificările vântului vor fi mai frecvente în a doua parte a zilei. Rafalele vor ajunge, în general, la 50...70 km/h, iar izolat sunt posibile vijelii și grindină de 2...3 cm. Cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și, izolat, pot depăși 30 l/mp, mai ales în nord-vest și la munte.

În București, vremea va fi ușor instabilă, cu maxime de 30...31 de grade și minime de 17...18 grade. După-amiaza și seara sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice.

Marți, 28 iulie, instabilitatea se va diminua semnificativ. Totuși, în zonele montane, în centrul, estul și sud-estul țării pot apărea, pe arii restrânse, ploi slabe de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23...24 de grade în Maramureș, estul Transilvaniei și nordul Moldovei și în jurul a 34 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei.

În Capitală, temperatura maximă va ajunge la 30...31 de grade, iar cea minimă va fi de 16...17 grade.

Miercuri, 29 iulie, vremea va fi frumoasă, iar în vest și sud-vest va fi local călduroasă. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 33 de grade, iar cele minime între 8 și 21 de grade. În București, maxima se va situa în jurul valorii de 30 de grade.

Potrivit tendinței pentru intervalul 30 iulie – 2 august, vremea se va încălzi de la o zi la alta și va deveni călduroasă în toate regiunile. În vest, iar pe arii restrânse în nord-vest și în centrul țării, vremea poate deveni caniculară. Probabilitatea pentru ploi va fi redusă.

În București, vremea va rămâne frumoasă, iar temperaturile vor crește treptat de la o zi la alta.