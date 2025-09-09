Social Sistemul de învățământ are finanțare, dar nu se adaptează la lipsa de elevi







Un raport OCDE arată că educația a atins un nivel record, aproape jumătate (48%) dintre tinerii adulți din țările membre și partenere fiind absolvenți de studii superioare, comparativ cu doar 27% în anul 2000, evidențiind totodată provocările cu care se confruntă sistemul educațional.

Absolvenții de studii superioare beneficiază de venituri mai mari, locuri de muncă mai stabile și o stare de sănătate mai bună, arată raportul „Education at a Glance 2025”, publicat marți.

Deși rata de absolvire a studiilor superioare crește la nivel global, mediul familial continuă să afecteze semnificativ șansele tinerilor, doar 26% dintre cei din familii cu educație redusă obținând o diplomă universitară, comparativ cu 70% din gospodăriile cu nivel ridicat de educație, iar barierele financiare și lipsa sprijinului academic și social rămân obstacole majore pentru studenții defavorizați.

Ratele scăzute de absolvire a studiilor superioare afectează rentabilitatea investițiilor publice, contribuie la deficitul de competențe și limitează accesul tinerilor la oportunități, doar 43% dintre studenți finalizând licența la timp în cele 32 de țări OCDE și partenere, iar diferențele de gen fiind semnificative (63% bărbați versus 75% femei).

Raportul subliniază că neconcordanța dintre așteptările studenților și conținutul programelor, pregătirea academică insuficientă și lipsa sprijinului adecvat sunt factori principali, iar consolidarea orientării în carieră și a programelor terțiare structurate ar putea îmbunătăți semnificativ succesul studenților.

În România, ponderea tinerilor fără liceu a scăzut de la 26% în 2019 la 24% în 2024, iar numărul studenților străini a crescut de la 5,4% la 6,7%. În schimb, ponderea adulților cu studii superioare a scăzut la 23%, sub media OCDE, iar 22% dintre tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani nu sunt nici angajați, nici înscriși în programe educaționale sau de formare.

Investițiile publice în învățământ rămân reduse, reprezentând doar 2,5% din PIB, sub media OCDE de 4,7%, iar riscul de șomaj este semnificativ mai mare pentru cei fără studii secundare superioare. În același timp, profesorii din România au salarii relativ ridicate, iar proporția posturilor didactice neocupate este scăzută.

Sistemul educațional se confruntă însă cu provocări majore, inclusiv adaptarea la scăderea demografică a copiilor, neconcordanța între așteptările studenților și conținutul programelor și lipsa sprijinului adecvat pentru elevii expuși riscului de abandon.