Sindicaliștii din Educație anunță că protestele vor continua, după discuțiile cu Nicușor Dan







Sindicaliștii din Educație s-au întâlnit luni cu președintele Nicușor Dan, în timp ce mii de profesori protestau la Palatul Cotroceni, Liderii sindicatelor au anunțat că profesorii vor fi prezenți în școli, dar nu vor desfășura cursuri pe 9 septembrie, urmând să se organizeze un referendum pentru continuarea boicotului și posibila declanșare a unei greve generale, conform Antena3.

Liderii sindicatelor au subliniat că protestele din Educație vor continua. Aceștia au cerut demisia ministrului Daniel David, pe care l-au catalogat drept „ministru compromis”, fără ca Nicușor Dan să facă vreo declarație în acest sens.

Mii de cadre didactice s-au strâns luni, în prima zi de școală, în Piața Victoriei din București, pentru un miting organizat de Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”, urmat de un marș spre Palatul Cotroceni.

Cadrele didactice și-au exprimat nemulțumirea profundă față de refuzul Guvernului de a abroga prevederile Legii 141/2025 și solicită anularea măsurilor de austeritate, precum creșterea numărului de elevi la clasă, reducerea tarifului la plata cu ora, majorarea normei didactice cu două ore și tăierea burselor elevilor.

Profesorii susțin că, în prima zi de școală, elevii nu au fost afectați, fiind primiți în clase de cadre didactice și de personalul administrativ. Aceștia au subliniat că au solicitat încă din timpul verii dialog cu ministrul Educației, considerând că comunicarea constructivă stă la baza unui învățământ de calitate.

Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că prioritatea sa a fost ca toți elevii să fie prezenți în unitățile de învățământ, indiferent de festivități, și a transmis sindicaliștilor și profesorilor neafiliați că în această perioadă este esențial să fie realiști și înțelepți, având în vedere constrângerile fiscal-bugetare și necesitatea stabilității pentru evaluările internaționale din septembrie și octombrie.