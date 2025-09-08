Social În loc să fie lângă elevi în prima zi de școală, unii profesori se duc la proteste







Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater” au anunțat că luni, 8 septembrie, vor organiza un miting în Piaţa Victoriei din Bucureşti, unde sindicaliștii bugetarilor spun că aşteptă peste 30.000 de cadre didactice. Protestul este declanșat de schimbările din învățământ, mai ales de creșterea normei didactice la 20 de ore pe săptămână, adică jumătate din norma obișnuită a unui angajat.

FSLI, Federaţia „Spiru Haret” şi „Alma Mater” au anunțat un miting luni, 8 septembrie 2025, în Piaţa Victoriei din Bucureşti, urmat de un marş până la Palatul Cotroceni, în numele angajaţilor din învăţământul preuniversitar şi universitar.

De asemenea, un ONG obscur numit „Asociaţia Vâlceană a Elevilor” (AVE) este folosit de sindicaliști pentru a crea impresia că elevii ar fi solidari cu sindicaliştii din educaţie.

Programul protestului de luni va fi organizat după următorul orar:

10.00 – 11.00 – Adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei

11.00 – 12.00 – Pichetarea Guvernului României

12.00 – 13.30 – Marş de protest pe traseul Piaţa Victoriei – Bd. Nicolae Titulescu – Pasajul Basarab – Şos. Grozăveşti – Palatul Cotroceni

13.30 – 14.30 – Pichetarea Palatului Cotroceni

14.30 – 16.00 – Defluirea participanţilor.

„Pe această cale, ne cerem scuze public tuturor cetățenilor care vor fi afectați de blocajele rutiere generate de marșul nostru. Recurgem la această formă de protest ca la o ultimă soluție, după epuizarea tuturor celorlalte căi de dialog și după mai bine de cinci săptămâni de pichetări ale Ministerului Educației și Cercetării și ale Guvernului României”, au mai anunțat sindicaliștii, într-un comunicat.

Sindicaliştii cer politicienilor să nu li se alăture, ca să nu fie „instrumentalizat sau transformat într-o platformă pentru interese politice sau de altă natură”. În schimb, îi îndeamnă pe părinţi şi elevi să le susţină demersul.

Bugetarii din Învățământ au declarat că ar vrea ca și părinții, care le plătesc atât salariile, cât și sumele enorme cerute pentru meditațiile care să suplinească activitatea slabă de la catedră, să le susțină demersurile.