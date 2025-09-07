Social Demisie în bloc la cea mai mare școală din București. Părinții dau în judecată Școala 195 Hamburg







Întreaga echipă de conducere a Școlii Gimnaziale nr. 195 „Hamburg” din Sectorul 3 al Capitalei și-a depus demisia, potrivit unei declarații oferite pentru Edupedu.ro de către directoarea instituției, Ștefania Voicu.

Cu doar două zile înainte de începerea noului an școlar, programată pentru luni, 8 septembrie, a fost luată o decizie care stârnește nemulțumiri în rândul părinților.

Și anume, peste 230 de familii ale elevilor din clasa a III-a au depus sesizări și au anunțat intenția de a se adresa instanței, criticând modul în care sunt organizate orele de curs.

Părinții reclamă faptul că elevii sunt nevoiți să participe la ore zilnice între 11:00 și 14:00, descriind programul ca fiind „haotic, abuziv și ilegal”.

La Școala Gimnazială „Hamburg” Nr. 195, sunt în prezent trei directori adjuncți, conform informațiilor publicate pe site-ul oficial al instituției: Ionel-Marius Țolescu, Simina-Maria Oncete și Ana-Maria Tudor.

Unitatea de învățământ, care are în jur de 2.000 de elevi, se confruntă în această perioadă cu un proces amplu de reabilitare și extindere a spațiilor. Conform unui document, mai mulți părinți își exprimă îngrijorarea privind modul în care a fost gestionată relocarea activităților școlare.

Potrivit semnalărilor primite, cursurile se desfășoară în condiții dificile: doar două corpuri de clădire sunt funcționale, iar unele clase au fost mutate în containere amplasate pe trotuar sau în parcarea unității.

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, părinții unor elevi de clasa a III-a au fost informați despre un program provizoriu de funcționare. Potrivit familiilor afectate, conducerea unității de învățământ le-ar fi comunicat vineri, 5 septembrie, că aproximativ 230 de copii, cu vârste între 8 și 9 ani, vor urma cursurile în intervalul 11:20 – 14:00.

Părinții susțin că această reorganizare echivalează cu implementarea unui program în trei schimburi – model de desfășurare considerat ilegal, conform pozițiilor exprimate anterior atât de Ministerul Educației, cât și de Inspectoratul Școlar General. De asemenea, ei atrag atenția că măsura a fost luată fără consultare publică și fără o analiză a consecințelor.

Mai mult, părinții reclamă că, în paralel cu exprimarea acestor nemulțumiri, s-ar fi declanșat acțiuni de intimidare la adresa familiilor și a elevilor, pentru a descuraja protestele și pentru a reduce presiunea publică asupra conducerii școlii. Mai multe date despre acestă situație puteți citi pe site-ul edupedu.ro.