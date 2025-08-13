Social Bugetarii din Învățământ vor să-și bată joc din nou de copii și părinții care-i plătesc







Începutul de an școlar ar putea fi boicotat, potrivit semnalelor care au venit în ultimele zile din partea sindicaliștilor acestor bugetari, care și-am mai bătut joc de copii și de părinți și în urmă cu doi ani, când au blocat finalul de an școlar pentru a forța obținerea de și mai mulți bani, privilegii și impunitate.

Ministrul Educației, Daniel David, a vorbit despre deficitul bugetar și că demisia lui nu ar rezolva problemele. „Situația este una foarte complicată. Eu le-am spus și sindicaliștilor că nu e o problemă ca eu să plec dacă asta ar rezolva problema financiară a Educației.

Nu vorbesc la nivel de țară, măcar la nivel de Educație. Ceea ce din păcate nu se întâmplă. Pentru mine, ca ministru, datoria este să mă asigur că fac tot ce depinde de mine ca din toamnă să putem avea un sistem de învățământ care funcționează, care are salarii și care are burse. Eu sunt convins că și sindicaliștii doresc același lucru, doar că mijloacele sunt complet diferite. Eu știu care este bugetul”, a declarat ministrul Educației.

Ministrul Educației a mai spus, la B1 TV, că trebuie să implementeze un program de guvernare și o lege fiscal-bugetară: „În ceea ce privește reglementările de la nivelul legii și de la nivelul Programului de guvernare, acolo decizia nu este doar a mea”. El le-a transmis sindicaliștilor și profesorilor să accepte măsurile de austeritate din Educație și să nu blocheze noul an școlar: „Recomandarea mea nu numai pentru părinți și pentru elevi, ci și pentru profesori este să înțelegem că aceste măsuri nu sunt măsuri luate fiindcă cineva și-a dorit să implementeze aceste măsuri.

Eu, ca ministru, când am acceptat prima dată, la prima întrebare, acest mandat, l-am acceptat pentru că mi s-a spus că reforma va fi pe raportul QX pe care eu l-am pregătit în primul mandat. Între timp, pe turnantă, a apărut criza fiscal-bugetară și mi-am dat seama că nu putem începe anul școlar, nu avem bani pentru salarii și pensii și a trebuit să ne angajăm la aceste măsuri. Sunt măsuri de criză, nu sunt măsuri de reformă. Hai să începem școala și pe parcursul anului să discutăm măsurile care chiar contează pentru elevi, pentru profesori, pentru părinți”.

Marius Nistor, președintele sindicatului bugetarilor din învățământ FSE „Spiru Haret”, a anunțat că școala nu va începe pe 8 septembrie.

Bugetarii din Educație au amenințat că vor continua protestele, în contextul măsurilor de reducere a risipei adoptate de premierul Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, protestele vor lua amploare după 8 septembrie, când profesorii ar trebui să se afle la catedră.