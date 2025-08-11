Social Boicot anunțat la început de an școlar și proteste masive. Bolojan nu i-a convins pe sindicaliști







Sindicaliştii din Educaţie au purtat discuții cu premierul Ilie Bolojan pe tema nemulțumirilor generate de măsurile de reducere a deficitului bugetar. În urma întâlnirii, liderii sindicali au susținut că solicitările lor nu au fost luate în considerare. Ca urmare, aceștia au anunțat boicotarea începerii anului școlar.

Sindicaliștii din Educaţie susțin că ministrul Daniel David ar trebui să demisioneze și amenință că vor continua șirul protestelor. Astfel, începerea anului școlar 2025-2026 ar putea fi amânată. Acțiunile de pichetare sunt programate să se desfășoare şi în zilele de marți şi miercuri.

„Vom boicota începutul anului şcolar”, au spus liderii sindicali.

Recent, Daniel David a declarat că singurele soluții pentru asigurarea finanțării în sistemul de învățământ sunt creșterea normei didactice sau reducerea salariilor. Potrivit Legii 141/2025, programul cadrelor didactice va fi extins cu două ore pe săptămână începând din toamnă. Oficialii susțin că această măsură este impusă de necesitatea gestionării resurselor financiare limitate din sistem.

În ciuda tensiunilor din ultimele zile, ministrul a subliniat că misiunea sa este să pună în practică legea.

„Eu am încercat să le spun că la normele secundare care țin de minister putem gândi o serie de mecanisme care să ne ajute pe toți”, a spus Daniel David.

Ministrul a subliniat că bugetul este unul de austeritate și că finanțarea primită de la Ministerul de Finanțe acoperă doar o parte din acest an, urmând să se aștepte o rectificare pozitivă, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori.

Referindu-se la protestele sindicale, Daniel David a explicat că ar putea urma o grevă.

„Dacă sindicatele vor sta pe poziții și se vor opune implementării acestor norme, probabil, așa cum au anunțat, vor încerca să intre în grevă”, a mai spus oficialul.