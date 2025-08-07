Politica Ministrul Educaţiei, decizie cu privire la burse, după întâlnirea cu organizațiile studenţeşti







Ministerul Educației a avut o întâlnire cu reprezentanții principalelor organizații studențești din România — ANOSR, UNSR și USR. În timpul discuțiilor, ministrul Educației, Daniel David, a subliniat importanța menținerii autonomiei universităților în ceea ce privește acordarea burselor studenților din veniturile proprii, indiferent de forma de studiu.

Totodată, ministrul a precizat că această flexibilitate în acordarea burselor nu se poate aplica și fondurilor gestionate direct de minister, din cauza unor constrângeri legale existente.

Astfel, universitățile au libertatea să ofere sprijin financiar suplimentar studenților acolo unde situația financiară le permite, însă regulile ministeriale rămân stricte pentru fondurile centralizate.

Această întâlnire reprezintă un pas important în dialogul dintre autorități și studenți, având ca scop găsirea celor mai bune soluții pentru susținerea accesului și performanței în învățământul superior.

Ministrul Daniel David a subliniat că, în ciuda crizei fiscale și bugetare majore prin care trece România, a insistat ca universitățile să își păstreze libertatea de a acorda burse și sprijin financiar studenților din resurse proprii, acolo unde este posibil, indiferent de forma de finanțării studiilor (buget sau taxă), pe toată durata anului.

Totuși, această flexibilitate nu se aplică fondurilor gestionate direct de minister, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, se arată în comunicatul oficial.

În plus, ministrul a anunțat că va participa la discuțiile organizate de asociațiile studențești reprezentative pentru a identifica soluții comune de susținere a studenților în contextul crizei fiscale. De asemenea, Daniel David a afirmat că va sprijini modificarea normelor în vigoare, în momentul în care situația bugetară a țării va permite acest lucru.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și-a manifestat profunda îngrijorare și dezamăgire față de modificările recente aduse sistemului de acordare a burselor pentru studenți.

În comunicatul emis de ANOSR solicită ca Ministerul Educației și Cercetării să revizuiască de urgență actul normativ privind acordarea burselor studențești, astfel încât acestea să fie accesibile tuturor studenților, indiferent de forma de finanțare.

Solicitarea vizează revenirea la prevederile inițiale, întrucât acestea reflectă respectarea principiilor fundamentale ale învățământului superior din România – echitatea, egalitatea de șanse și nediscriminarea.