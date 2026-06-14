Nadia Comăneci: „E bine ca toţi copiii să încerce mai multe sporturi”

Nadia Comăneci a participat duminică la Sports Festival de la Cluj-Napoca, unde a susținut un masterclass urmărit de aproximativ 2.000 de persoane. Fosta mare campioană olimpică a vorbit despre importanța sportului în dezvoltarea copiilor și a afirmat că cei mici ar trebui să practice mai multe discipline înainte de a alege una singură. Prezentă la Cluj-Napoca în cadrul Sports Festival, Nadia Comăneci a transmis un mesaj adresat copiilor și părinților, încurajând participarea la activități sportive încă de la vârste fragede.

Fosta gimnastă a apreciat conceptul evenimentului, care oferă posibilitatea testării mai multor discipline sportive și le permite copiilor să descopere activitățile care li se potrivesc cel mai bine.

În cadrul masterclass-ului susținut în fața a aproximativ 2.000 de participanți, Nadia Comăneci a explicat că practicarea mai multor sporturi poate ajuta copiii să își descopere aptitudinile și să aleagă ulterior disciplina care îi reprezintă.

Fosta campioană olimpică a făcut referire și la rolul pe care îl au evenimente precum Sports Festival în apropierea copiilor de activitatea sportivă.

„E bine ca toţi copiii să încerce mai multe sporturi. De aceea este foarte bine venit acest Sports Festival, pentru că introduce copiii la 30 şi ceva de sporturi, iar ei şi cei de lângă ei îşi dau seama de îndemânarea copilului. Şi aşa ei sunt atraşi. Dar este bine să fie ocupaţi cu două-trei sporturi, până decid, dacă decid, să se focuseze doar pe unul singur”, a spus Nadia Comăneci.

Pe parcursul întâlnirii cu publicul, Nadia Comăneci a vorbit și despre începuturile sale în sport, despre perioada copilăriei petrecute la Onești și despre momentul care a rămas în istoria sportului mondial.

Fosta gimnastă a rememorat primul 10 perfect obținut la Jocurile Olimpice de la Montreal și a povestit că alegerea gimnasticii a fost influențată de o întâmplare din copilărie.

Ea a mărturisit că i-au plăcut mereu provocările și a amintit că primul concurs la care a participat nu a fost unul de gimnastică, ci o competiție de triciclete, pe care a câștigat-o.

Cluj-Napoca a găzduit în perioada 11-14 iunie cea de-a șaptea ediție a Sports Festival, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate sportului din România.

Printre invitații care au participat la ediția din acest an s-au numărat Nadia Comăneci și Simona Halep. Fosta lideră mondială a tenisului feminin a disputat sâmbătă meciul oficial de retragere din activitate.

Un alt nume important prezent la festival a fost Ronaldinho. Fostul mare fotbalist brazilian a participat la un meci demonstrativ organizat în cadrul evenimentului.

Potrivit cofondatorului Sports Festival, Patrick Ciorcilă, ediția din acest an a atras aproximativ 50.000 de participanți în fiecare zi, confirmând interesul ridicat al publicului pentru manifestările dedicate sportului și mișcării.