Toma Petcu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, este alături de Adrian Veștea, desemnat pentru funcția de prim-ministru. Politicianul consideră că această nominalizare reprezintă singura cale prin care liberalii pot asigura stabilitatea țării și pot menține conducerea Executivului.

Într-o analiză publicată pe Facebook, Toma Petcu a subliniat greutatea politică pe care Adrian Veștea o aduce în această ecuație, amintind de susținerea masivă de care acesta se bucură în interiorul formațiunii politice.

Mesajul președintelui CJ Giurgiu vine ca o replică directă la unele contestările apărute în spațiul public din partea unor membri ai partidului. Petcu atrage atenția că poziția deținută de Veștea în ierarhia PNL este una consolidată prin votul direct al bazei partidului, un detaliu care nu poate fi trecut cu vederea în momentele de cumpănă.

„Adrian Veștea este soluția prin care Partidul Național Liberal poate păstra funcția de prim-ministru și poate contribui la asigurarea stabilității politice de care România are nevoie în această perioadă. În același timp, Adrian Veștea este numărul doi în Partidul Național Liberal și a fost ales cu un număr de voturi semnificativ mai mare decât mulți dintre colegii care aleg astăzi să îl critice, fapt care îi conferă o legitimitate politică ce nu poate fi ignorată. Adrian Veștea reprezintă, într-adevăr, o soluție. O soluție pentru actuala criză politică și o soluție pentru Partidul Național Liberal”, a punctat Toma Petcu.

Toma Petcu nu a ezitat să taxeze comportamentul unor colegi de partid care, în opinia sa, pun interesele electorale personale sau de grup mai presus de stabilitatea națională. El a respins ideea unor alianțe de conjunctură care ar urmări doar beneficii de imagine pe termen lung.

„Știu că există frământări în întregul partid și că foarte mulți dintre colegii noștri au opinii diferite și se poziționează diferit în această perioadă. Totuși, nu putem lăsa partidul și țara să meargă într-o certaină direcție doar în funcție de ceea ce apreciază unii dintre colegii noștri că ar fi mai bine pentru ei din punct de vedere politic, considerând că o asociere cu USR sau cu alte forțe politice i-ar putea avantaja în viitor.

Consider că, în acest moment, cel mai important lucru este să găsim o soluție pentru a ieși din criză și pentru a debloca situația. După aceea, vom avea suficient timp pentru a face și analize în interiorul Partidului Național Liberal”, a explicat liderul liberal.

În timp ce o parte a liberalilor cochetează cu ideea trecerii în opoziție pentru a-și reface capitalul politic, președintele Consiliului Județean Giurgiu explică de ce această strategie poate fi păguboasă pentru structurile din teritoriu. Pentru primari și aleșii locali, performanța administrativă depinde direct de asumarea guvernării.

„Partidul Național Liberal are o responsabilitate foarte mare în acest moment și cred că, dincolo de tot zgomotul pe care l-ați traversat cu toții în această perioadă și de zgomotul care se produce în spațiul public, trebuie să realizăm că avem și responsabilități și că trebuie să venim cu soluții rapide. Știu că o parte dintre colegii din PNL și-ar fi dorit să intrăm în opoziție.

Nu știu dacă aceasta ar fi fost soluția. Poate că, pentru unii care apreciază că partidul poate crește mai ușor din opoziție și că este mai simplu să critici decât să îți asumi responsabilități, aceasta este o poziție corectă și o modalitate de a crește procentele pe care PNL le are. În același timp, însă, trebuie să se gândească și la faptul că o serie dintre colegii lor sunt oameni care cresc politic prin lucrurile pe care le fac, prin activitatea lor de zi cu zi și prin munca desfășurată în teritoriu, împreună cu primarii și cu aleșii locali”, a adăugat Petcu.

În finalul postării, liderul din Giurgiu a subliniat că România se află într-un punct în care agenda publică trebuie curățată de disputele sterile, iar eforturile trebuie canalizate strict către dezvoltare economică și proiecte concrete.

„România trebuie să se dezvolte. Nu trebuie să producă zgomot și scandal. De aceea, PNL este obligat să găsească această soluție. Adrian Veștea este o soluție pe care o susțin cu toată tăria!”, a conchis Toma Petcu.