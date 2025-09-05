Social Directorii ar putea decide să-i plătească pe profesori, deși nu muncesc







Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că decizia privind plata profesorilor care luni nu intră în clase va fi stabilită de directorii unităţilor şcolare. David a mai spus că nu dorește să se implice în dispute sau conflicte cu cadrele didactice și că prioritatea rămâne prezența elevilor în școală.

Întrebat într-o emisiune TV dacă este legal îndemnul sindicatelor ca, luni, profesorii să stea în cancelarii, ministrul a răspuns: „Nu vreau să intru pe discuţii legale în acest moment, fiindcă nu mai complicăm lucrurile. Încă o dată, mesajul meu este acesta: copiii vor fi primiţi în şcoală de către profesori.”

Referitor la varianta ca profesorii să nu fie plătiți luni dacă aleg să stea în cancelarie și nu intră în clase, Daniel David a precizat: „Asta va stabili directorul unităţii şcolare. Salariul acoperă activităţile didactice, dar, repet, nu vreau să intru în această logică de boicot, conflict”.

Ministrul a adăugat că va fi urmărit modul în care se desfășoară ziua de luni: „Haideţi să vedem cum se desfăşoară ziua de luni. Încă o dată spun, faptul că profesorii vor fi în şcoală şi când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei.”

Despre relaţia sa cu profesorii, Daniel David a afirmat că, în prezent, nu există cooperare eficientă cu sindicatele: „Sunt profesori şi profesori. Situaţia este, din păcate, mai puţin într-o logică de cooperare cu sindicatele, deşi eu am invitat mereu sindicatele să se implice în măsurile care ţin de minister pentru implementarea măsurilor fiscal-bugetare.”

Ministrul a explicat că în vara acestui an sistemul educațional s-a aflat într-o situaţie extrem de periculoasă din punct de vedere financiar: „Noi nu mai aveam bani şi nu aveam, de fapt, bugetul pentru a încheia acest an cu salarii şi burse.”