Directorii ar putea decide să-i plătească pe profesori, deși nu muncesc
- Maria Dima
- 5 septembrie 2025, 07:53
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că decizia privind plata profesorilor care luni nu intră în clase va fi stabilită de directorii unităţilor şcolare. David a mai spus că nu dorește să se implice în dispute sau conflicte cu cadrele didactice și că prioritatea rămâne prezența elevilor în școală.
Întrebat într-o emisiune TV dacă este legal îndemnul sindicatelor ca, luni, profesorii să stea în cancelarii, ministrul a răspuns: „Nu vreau să intru pe discuţii legale în acest moment, fiindcă nu mai complicăm lucrurile. Încă o dată, mesajul meu este acesta: copiii vor fi primiţi în şcoală de către profesori.”
Greva profesorilor: Salariul acoperă activitățile didactice
Referitor la varianta ca profesorii să nu fie plătiți luni dacă aleg să stea în cancelarie și nu intră în clase, Daniel David a precizat: „Asta va stabili directorul unităţii şcolare. Salariul acoperă activităţile didactice, dar, repet, nu vreau să intru în această logică de boicot, conflict”.
Ministrul a adăugat că va fi urmărit modul în care se desfășoară ziua de luni: „Haideţi să vedem cum se desfăşoară ziua de luni. Încă o dată spun, faptul că profesorii vor fi în şcoală şi când vor avea copiii acolo, n-au cum să nu se ocupe de ei.”
Daniel David a recunoscut lipsa cooperării cu sindicatele din învățământ
Despre relaţia sa cu profesorii, Daniel David a afirmat că, în prezent, nu există cooperare eficientă cu sindicatele: „Sunt profesori şi profesori. Situaţia este, din păcate, mai puţin într-o logică de cooperare cu sindicatele, deşi eu am invitat mereu sindicatele să se implice în măsurile care ţin de minister pentru implementarea măsurilor fiscal-bugetare.”
Ministrul a explicat că în vara acestui an sistemul educațional s-a aflat într-o situaţie extrem de periculoasă din punct de vedere financiar: „Noi nu mai aveam bani şi nu aveam, de fapt, bugetul pentru a încheia acest an cu salarii şi burse.”
