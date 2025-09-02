Social Lider sindical: Prima zi din acest an școlar va începe cu un boicot







Simion Hăncescu, președintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a anunțat că pe 8 septembrie va avea loc un boicot în educaţie, iar în unele școli sălile vor rămâne goale. „Pe 8 septembrie, aşa cum am anunţat, va fi un boicot. Vor fi şi cazuri în care unităţi de învăţământ vor fi goale şi vor fi în Bucureşti”, a spus acesta, la Antena 3.

Reprezentantul sindicatelor a declarat la Antena 3 că pe 8 septembrie va avea loc un boicot în educaţie. El a precizat că unele unități de învățământ din București ar putea fi goale, întrucât profesorii au decis să participe la protest, însă părinții vor fi anunțați din timp despre ce se întâmplă în prima zi de şcoală.

„Vor fi şi cazuri în care unităţi de învăţământ vor fi goale şi vor fi în Bucureşti, pentru că profesorii au decis să fie în stradă, dar vor fi anunţaţi în timp, ca să nu vină la şcoală, dar vor fi, aşa cum a spus domnul ministru, probabil şi unităţi de învăţământ unde vor fi activităţi. Cert este că noi n-am spus şi nu spunem că elevilor le este interzis să vină la şcoală”, a spus acesta.

El a adăugat: „Festivităţi nu vor fi, pentru că tocmai asta este ideea boicotului”.

Liderul FSLI a afirmat că, prin boicot, vor trage un semnal de alarmă. „Cei mai afectaţi sunt profesorii de la gimnaziu şi liceu. Şi copiii sunt afectaţi şi profesorii”, a mai spus acesta.

Întrebat ce vor face elevii de la clasa pregătitoare, Hăncescu a precizat că aceștia vor merge la școală, subliniind: „Aşa cum v-am spus, vor merge la şcoală, noi nu le spunem să nu meargă la şcoală. Şi veţi fi informaţi, vă garantez, de ce se va întâmpla”.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” au anunțat proteste între 3 și 5 septembrie, în Piața Victoriei, în fața Guvernului.

Pe 8 septembrie, cele trei organizații vor organiza un miting și un marș pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, potrivit mesajelor publicate pe paginile oficiale.