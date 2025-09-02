Social Ministerul Educației vrea să pregătească profesorii să detecteze AI







Republica Moldova. Utilizarea inteligenței artificiale a devenit una dintre cele mai mari provocări ale sistemului educațional, iar Republica Moldova nu face excepție. Ministerul Educației și Cercetării (MEC) își propune să instruiască profesorii pentru a putea identifica proiectele realizate de elevi cu ajutorul ChatGPT sau al altor aplicații similare. De asemenea să adapteze metodele de evaluare la noile realități tehnologice.

„Trebuie, vom lucra, am început să informăm cadrele didactice ca să înțeleagă ce este, unde pot folosi și un element extrem de important. Să modificăm testările tradiționale prin calcule și prin diverse noi elemente care să pună în valoare competențele copiilor, elemente de creativitate, de inteligență. Astfel încât să reușim să depășim provocările și soluțiile pe care le poate genera ChatGPT și alte aplicații”, a explicat Galina Rusu.

Secretara generală a MEC a mai precizat că la examenele de anul trecut, șapte elevi din diferite raioane ale țării au rămas fără notă la matematică, după ce s-a constatat că au apelat la inteligența artificială pentru a-și rezolva testele.

Un alt subiect abordat de Galina Rusu ține de manualele școlare. Deși peste 92% dintre cele repartizate în instituțiile de învățământ, adică mai mult de 2,5 milioane de exemplare, au fost achiziționate începând cu anul 2019, există discipline unde elevii învață după manuale mai vechi.

„Mai mult de 92 de procente se încadrează în aceste rigori de cinci ani. Și, da, ne confruntăm cu provocări pe dimensiunea celorlalte procente. Cea mai stringentă problemă este cu manualele de Fizică, la care lansăm procese de achiziții începând cu anul 2022. Chiar anul curent am avut trei propuneri de manual. Cu regret, niciuna dintre ele nu a obținut avizul bun de tipar. Cea mai mare provocare este la manualele de Fizică. O mai mică provocare ar fi cu manualele de Limba rusă ca limbă străină, manualele de Limba franceză, Engleză”, a explicat oficiala.

O altă dificultate a sistemului educațional este lipsa de profesori. În acest sens, MEC a lansat turul trei de repartizare pentru tinerii specialiști. Potrivit datelor instituției, numărul posturilor didactice vacante cu normă întreagă este în prezent de 1.540. Ceea ce reprezintă o scădere de 16% comparativ cu anul 2024 și de 25% față de anul 2023.