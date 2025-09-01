Social Elevii din 25 de școli din Oradea vor învăța în online sau în schimburi. Școlile, în șantiere, renovate prin PNRR







Surprize și incertidudini în noul an școlar în Oradea. 25 de creșe, grădinițe și școli sunt în plin șantier. Ceea ce e fără precedent. Unitățile școlare sunt reabilitate total. Cu fonduri din cadrul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). În aceste condiții, o parte din elevi se vor întoarce în online. Cel mai bine cotat colegiu din Oradea, Emanuil Gojdu propune o variantă hibridă. Propunerea conducerii școlii făcută părinților este ca fiecare clasă să facă ore trei săptămâni fizic. O săptămână online. Primarul Oradiei ia în calcul ca pe perioada lucrărilor să fie ore online în toate școlile unde sunt șantiere. Florin Birta așteaptă un punct de vedere de la Ministerul Educației.

Orele online sunt văzute în Primăria Oradea ca soluții în școlile unde sunt șantiere. Astfel consideră administrația orașului, că constructorii vor avea front de lucru. Iar orele nu vor fi întrerupte de zgomotul inevitabil de pe șantiere.În plus, toate grădinițele unde sunt șantiere și-au schimbat sediile. Șpațiile unde vor fi relocate au avizul unei comisii a Prefecturii Bihor. Măsura profilează un an școlar greu în oraș. Dar acesta e prețul plătit pentru reabilitări. Fiindcă, primarul Oradiei, Florin Birta crede că niciodată Oradea nu mai va avea niciodată atâția bani pentru lucrări în școli și grădinițe.

Opt licee sunt deja în șantier, Colegiul Național Mihai Eminescu, cea mai mare școală din Oradea, se pregătește să intre și el în șantier. Șapte școli gimnaziale sunt și ele în șantier, iar Oltea Doamna intră și ea. Două creșe, șase grădinițe sunt în aceeași situație. Toate sunt refăcute de la fundație la acoperiș. Și vor avea și mobilier nou.

Majoritatea școlilor vor funcționa în două schimburi. Și vor funcționa în mai multe corpuri de clădiri, din diverse zone. Liceul de Arte va organiza lecțiile în trei schimburi. Situație nemaiîntâlnită în Oradea ultimelor decenii. Dimineața vor învăța copiii din clasele primare și cele de a V-a, a VI-a, a VIII-a și a XII-a. De la amiază intră la orele clasele a VII-a și celelalte clase de liceu. De la orele 16 intră vin la orele de specialitate elevii de la clasele de muzică.

Durata orelor în școlile care funcționează în schimburi va fi redusă la 45 de minute. Pauzele vor fi de cinci minute. Au fost propuneri ca orele să aibă 35 de minute. Dar Inspectoratul Școlar Bihor nu a agreat o asemenea variantă. Pentru a putea ține ore, sunt școli care au căutat sedii în spații neconvenționale.Liceul German mută patru clase la Forumul Democrat German.Școala Dimitrie Cantemir își mută toate clasele dintr-un sediu la Centrul pentru Formare Continuă în Limba Maghiară.