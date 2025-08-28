Social Fără politicieni, fără festivități în prima zi de școală la un liceu din Timișoara







Fără politicieni în prima zi de școală. Fără festivitate de deschidere. E decizia directorului Liceului Teoretic Jean Luis Calderon din Timișoara, Dan Ion Ionici. După ce s-a consultat cu colegii săi. E maniera profesorilor de la această școală de a protesta împotriva deciziilor luate de Guvernul Bolojan în privința dascălilor.Și alte școli din Timiș iau în calcul să nu organizeze festivități de deschidere a anului școlar. Nu există nici o prevedere legală care să oblige școlile să organizeze o astfel de festivitate. Este o tradiție românească.

Directorul Dan Ion Ionici a încercat să atragă de mai multe ori atenția că misiunile dascălilor, a directorilor de școli devin imposibile în noile condiții."Din ce înțeleg din legislație, ca director va trebui să predau 14 ore la clasă! Nu am cum în Calderon. Deci va trebui să merg minim două zile în școala unde sunt titular. Practic va trebui să îmi bat joc de două școli! Și acest lucru nu îl voi face!V a trebuie să îmi prezint demisia. Deoarece nu îmi voi bate joc nici de elevi și nici de colegii mei”, avertiza directorul pe pagina sa de pe o rețea de socializare.

Acum, directorul a anunțat că decizia de a începe anul școlar fără festivități a fost luată ca urmare a faptului că hotărârile în ceea ce îi privește pe profesori au fost luate fără vreo consultare reală. Strict contabil. Profesorii de la Liceul Teoretic Jean Luis Calderon nu vor să îi audă pe politicieni spunându-și discursurile în prima zi de școlă.

"Îi rog frumos pe parinții și elevii de la Calderon să înțeleagă că sistemul de învățământ trece printr-o perioadă extrem de complicată care va avea repercursiuni atât asupra noastră a dascălilor cât și asupra dvs. Ca elevi și părinți.Pe 8 septembrie, îi așteptăm pe elevi în clase, de la ora 9.00. Elevii de clasele pregătitoare, clasele a V-a și a IX-a vor fi preluați din curtea școlii de către diriginți și învățători.”, a fost mesajul directorului Dan Ion Ionici.

Acesta spune că atât timp cât el va fi director nici un politician nu va mai fi invitat la nici un fel de festivitate în școală. Fiindcă a constatat că "din păcate Ministerul Educației a devenit surd. Și din ce în ce mai arogant pe zi ce trece! Nu înțelege cât de complex este sistemul preuniversitar".

Directorul de la Liceul Teoretic Jean Luis Calderon Timișoara nu lasă loc de interpretare în ceea ce privește perspectiva sa asupra condițiilor în care începe noul an școlar.