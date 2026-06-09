Patronatul European al Femeilor de Afaceri PEFA continuă extinderea la nivel național prin lansarea oficială a celei de-a treia filiale teritoriale, PEFA Timișoara. Evenimentul, găzduit de Autoklass Timișoara, a reunit 785 de participanți din Timișoara, București, Brașov, Cluj-Napoca, Deva, Alba Iulia, Oradea și Arad, confirmând interesul tot mai mare al mediului antreprenorial pentru valorile și proiectele organizației.

La trei ani de la înființare, PEFA își consolidează prezența în principalele centre economice și culturale ale României, după deschiderea filialelor din Iași și Sibiu. Lansarea filialei din Timișoara face parte din strategia organizației de a dezvolta comunități antreprenoriale puternice și conectate la nivel regional și național.

Alegerea Timișoarei drept nou pol de dezvoltare PEFA reflectă rolul important pe care orașul îl joacă în economia românească. Recunoscut pentru deschiderea sa europeană, spiritul inovator și dinamismul mediului de afaceri, municipiul de pe Bega oferă cadrul ideal pentru dezvoltarea unei comunități antreprenoriale active și influente.

Conducerea filialei PEFA Timișoara este asigurată de director filiala Andreea Mazilu, fondator LA Management & Entertainment, antreprenoare cu experiență și implicare activă în dezvoltarea comunităților de business, împreună cu Liliana Gionea, director adjunct, antreprenor în domeniul managementului afacerilor, Marc Jumanca, director adjunct, antreprenor domeniul HoReCa și Ana Maria Toth, secretar al filialei, antreprenoare în domeniul imobiliar.

Andreea Negru, președinta PEFA, a declarat: „Lansarea filialei PEFA Timișoara transmite un mesaj puternic către întreaga Românie: antreprenoriatul nu are gen, iar leadershipul nu cunoaște granițe, limite sau temeri. Timișoara a îmbrățișat valorile PEFA – excelență, solidaritate și curaj antreprenorial – iar noi am găsit aici o comunitate care înțelege că progresul se construiește împreună. Împreună construim parteneriate, generăm impact și susținem dezvoltarea și consolidarea mediului de afaceri la nivel național și internațional”.

La rândul său, Lorena Stoian, prim-vicepreședinta PEFA, a subliniat importanța dezvoltării rețelelor antreprenoriale: „Fiecare filială PEFA reprezintă dovada că în România există o nevoie reală pentru o cultură antreprenorială bazată pe colaborare și susținere reciprocă. Timișoara are toate resursele necesare pentru a deveni un reper la nivel național: energie, viziune și o comunitate care înțelege valoarea parteneriatelor. Suntem mândre că această filială este coordonată de o femeie cu viziune strategică și capacitatea de a construi proiecte cu impact.”

Noua directoare a filialei, Andreea Mazilu, a evidențiat amploarea și emoția momentului: „Participarea a 785 de oameni veniți din toate colțurile țării demonstrează forța și relevanța comunității PEFA. Am acceptat această responsabilitate cu determinare și respect pentru ceea ce reprezintă organizația. Îmi doresc ca filiala Timișoara să devină un spațiu de dezvoltare, inspirație și colaborare pentru mediul de afaceri din vestul țării și un model de bune practici la nivel național.”

Un moment deosebit al serii l-a reprezentat numirea doamnei Colonel (r) Manuela Mihai în funcția de Ambasador pentru Relații Internaționale al Patronatului European al Femeilor de Afaceri PEFA. Prin această desemnare, organizația își reafirmă obiectivul strategic de consolidare a prezenței sale pe plan internațional și de dezvoltare a parteneriatelor cu mediul de afaceri, organizații profesionale și instituții din afara României.

În noua sa calitate, doamna Manuela Mihai va coordona demersurile de extindere internațională ale PEFA, contribuind la promovarea antreprenoriatului românesc peste hotare, la crearea de oportunități de colaborare pentru membrii organizației și la dezvoltarea unei rețele solide de reprezentare internațională.

Evenimentul s-a desfășurat cu sprijinul Autoklass Timișoara, partener al serii și gazdă a unei ediții speciale a Galei Excelenței Autoklass, dedicată recunoașterii performanței și excelenței în afaceri. În cadrul galei, PEFA a primit o distincție specială pentru contribuția sa la dezvoltarea mediului antreprenorial românesc, o recunoaștere care confirmă impactul și credibilitatea organizației în comunitatea de business.

Întregul eveniment a fost coordonat de Leonard Mazilu, director Autoklass Timisoara, a cărui viziune și atenție la detalii au contribuit la transformarea lansării filialei într-o experiență memorabilă, caracterizată de profesionalism, eleganță și autenticitate.

Evenimentul a beneficiat de susținerea partenerilor instituționali: Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, ICI Bucuresti, IMM Romania și Asociatia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton ADAA.

Prin lansarea filialei Timișoara, PEFA își reafirmă angajamentul de a susține antreprenoriatul românesc, de a crea oportunități de dezvoltare și de a construi o rețea națională puternică de lideri și antreprenori care contribuie activ la dezvoltarea economică și socială a României.