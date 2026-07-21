CFR a semnat două contracte pentru modernizarea sistemelor de semnalizare de pe mai multe linii feroviare aflate în administrarea Regionalelor Cluj și Timișoara. Proiectele, în valoare totală de 957 de milioane de lei, includ și instalarea centralizărilor electronice în șase stații din Regionala Cluj, iar lucrările trebuie finalizate în 30 de luni, anunță Compania Națională de Căi Ferate.

Contractele acoperă mai multe sectoare feroviare din nordul, vestul și centrul țării, unde urmează să fie modernizate instalațiile de semnalizare și echipamentele folosite pentru dirijarea circulației trenurilor. Unul dintre proiecte include și realizarea unor sisteme de centralizare electronică în șase stații de cale ferată aflate în administrarea Sucursalei Regionale Cluj.

Lucrările vor fi realizate pe sectorul Sărățel – Dej, inclusiv în stațiile Măgheruș Șieu și Șintereag. Modernizarea vizează și traseul Deda – Sărățel, alături de stațiile Deda, Râpa de Jos, Monor Gledin, Șieu, Mărișelu și Sărățel.

Pe sectorul Săcuieni Bihor – Carei vor fi incluse în proiect stațiile Săcuieni Bihor, Șilindru, Valea lui Mihai, Sanislău și Carei. Contractele acoperă și linia General Gheorghe Avramescu – Satu Mare – Porumbești, cu stațiile General Gheorghe Avramescu, Satu Mare Sud, Satu Mare, Botiz, Micula și Porumbești.

În Regionala Timișoara, lucrările vor fi executate pe sectoarele Timișoara Sud – Voiteni – Stamora Moravița, Reșița Sud – Caransebeș și Sântana – Ciumeghiu.

Cel de-al doilea contract vizează realizarea centralizărilor electronice în șase stații de cale ferată din Regionala Cluj. Este vorba despre stațiile Bușag, Acâș, Vișeu de Jos, Diosig, Biharia și Halmeu.

Noile sisteme vor înlocui instalațiile existente și vor fi folosite pentru coordonarea și controlarea circulației feroviare în stațiile incluse în proiect.

Valoarea totală a celor două contracte semnate de CFR este de 957 de milioane de lei. Perioada stabilită pentru proiectarea și executarea lucrărilor este de 30 de luni.