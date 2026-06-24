Ministerul Transporturilor a avizat proiectele pentru dezvoltarea a două noi rețele de tren metropolitan, destinate zonelor București-Ilfov și Iași. Investițiile urmăresc modernizarea infrastructurii feroviare și crearea unor alternative de transport mai rapide și mai puțin poluante pentru locuitorii din marile aglomerări urbane. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat Horațiu Cosma, care a explicat că proiectele reprezintă o nouă etapă în extinderea sistemului de trenuri metropolitane la nivel național.

Proiectul dedicat zonei metropolitane Iași include lucrări de modernizare a infrastructurii existente și dezvoltarea unor noi facilități pentru călători.

Planul prevede construirea a trei pasaje rutiere și a patru pasaje pietonale, precum și amenajarea a 16 puncte noi de oprire.

În același timp, șapte stații existente vor fi modernizate, iar linia feroviară Socola – Holboca va fi electrificată. Sunt prevăzute și lucrări pentru modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată, instalarea unor sisteme moderne de semnalizare și construirea unor peroane accesibile.

Proiectul mai include reînnoirea infrastructurii feroviare pe sectoarele Nicolina – Bârnova, Ciurea și Podu Iloaiei – Iași, cu scopul de a crește capacitatea și siguranța transportului feroviar în zonă.

În regiunea București-Ilfov, investițiile vizează traseul Gara de Nord – Chitila – Scroviștea. Proiectul prevede electrificarea și modernizarea liniei feroviare, precum și achiziția a cinci trenuri electrice noi.

Printre lucrările planificate se numără construirea unui pasaj rutier denivelat în zona Scroviștea, amenajarea a cinci pasaje pietonale subterane și a cinci pasarele pietonale.

De asemenea, vor fi realizate două puncte noi de oprire, la Chitila 2 și Buciumeni, iar zece stații și halte existente vor fi modernizate. Documentația include și dezvoltarea unor facilități de tip Park & Ride, menite să încurajeze utilizarea transportului feroviar prin facilitarea transferului de la automobil la tren.

Potrivit reprezentanților Ministerului Transporturilor, proiectele urmăresc nu doar modernizarea căii ferate, ci și transformarea modului în care locuitorii se deplasează în marile centre urbane.

„Aceste proiecte nu înseamnă doar investiții în calea ferată, ci o schimbare de paradigmă în mobilitatea urbană și metropolitană. Oamenii trebuie să aibă posibilitatea de a ajunge rapid, sigur și confortabil la locul de muncă, la școală sau în centrul orașului, fără să piardă ore în trafic”, a afirmat secretarul de stat.

Oficialul a subliniat că dezvoltarea rețelelor de tren metropolitan continuă după proiectele deja lansate în alte orașe din țară.

„După Brașov și Târgu Mureș, facem astăzi un nou pas pentru dezvoltarea rețelei de trenuri metropolitane din România. Este direcția în care merg toate marile orașe europene, iar România nu își mai poate permite să rămână în urmă”, a declarat Horațiu Cosma.