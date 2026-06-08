CFR Călători a anunțat luni că, în perioada 13-30 iunie 2026, trenurile de călători nu vor mai opri în stația Costinești Tabără, ca urmare a măsurilor dispuse de administratorul infrastructurii feroviare. Pasagerii care călătoresc spre această destinație vor putea utiliza stația Costinești, unde trenurile vor continua să efectueze opriri.

CFR Călători a anunțat modificări temporare în circulația trenurilor pe litoral, după redeschiderea circulației feroviare pe secția Hm Costinești - Mangalia.

„Urmare a comunicării primite de la managerul infrastructurii feroviare, CNCF CFR SA, privind redeschiderea circulaţiei pe secţia Hm Costineşti - Mangalia pe întreaga distanţă, vă informăm că, în perioada 13 - 30 iunie 2026, trenurile de călători nu vor avea oprire în staţia Costineşti Tabără, conform solicitării CNCF CFR SA. Menţionăm că trenurile de călători vor opri în staţia Costineşti", se arată într-un comunicat al companiei.

Potrivit operatorului feroviar, măsura va fi aplicată tuturor trenurilor de călători care tranzitează zona în intervalul menționat.

Compania a transmis că pasagerii care și-au achiziționat deja bilete cu plecare sau sosire în stația Costinești Tabără vor putea utiliza stația Costinești.

Totodată, călătorii afectați de această modificare pot solicita rambursarea biletelor neutilizate, integral sau pentru porțiunea de traseu care nu va mai fi efectuată.

CFR Călători a anunțat că restituirea sumelor se va realiza în conformitate cu prevederile Regulamentului de transport pe calea ferată aflat în vigoare.

Lucrările de reabilitare a gării Costinești Tabără nu sunt încă finalizate. Investiția, estimată la peste 15 milioane de lei, include demolarea clădirii actuale și construirea unei noi gări, precum și modernizarea infrastructurii destinate călătorilor.

Proiectul prevede realizarea unei clădiri noi de călători, dotată cu instalații moderne de ventilație, încălzire, energie electrică și utilități sanitare. De asemenea, sunt incluse lucrări pentru reconstruirea peronului, amenajarea accesului către acesta, modernizarea trecerii la nivel și instalarea unui sistem de supraveghere video.

Planul de investiții mai cuprinde refacerea branșamentelor la utilități, modernizarea sistemului de drenaj și montarea unor elemente suplimentare de siguranță și accesibilitate, inclusiv rampe pentru persoanele cu dizabilități, balustrade și garduri de protecție între linii.