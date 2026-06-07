Trenurile de șantier circulă deja pe cei 67 de kilometri ai primelor două loturi din magistrala feroviară Cluj-Oradea, modernizată cu fonduri din PNRR, anunță Asociația Pro Infrastructura, pe Facebook.

Asociația a publicat o fotografie a trenului, cu comentariul „tren diesel între Cluj-Napoca și Poieni, dar deocamdată doar cel de șantier”.

„Cei 67 de kilometri ai primelor două loturi ale magistralei dintre Cluj-Napoca și Oradea au ajuns la un stadiu fizic de 62%, raportat de CFR în luna mai.

Ținta PNRR este ca în 31 august să se atingă 90% din totalul de șină instalată în teren, ambele fire, inclusiv pe liniile secundare (abătutele) din stații.

Așa cum reiese și din cifra oficială, progresul este asemănător, atât pe Cluj-Napoca-Aghireșu cât și pe Aghireșu-Poieni.

Se circulă cu trenuri de lucru de la Cluj până la Poieni, cât și pe liniile abătute în stații. Un fir este instalat, iar celălalt este parțial pus în operă - vedem traversele depozitate pe terasament. Șina este importată din Italia pe calea ferată și sosește în ritm de aproximativ 16 km pe lună, au anunțat cei de la Asociație Pro Infrastructura.

Ei au punctat însă și o încurcătură birocratic-ecologistă, specifică șantierelor din România:

„Fiindcă nu se putea altfel, contabilizăm încă o situație absurdă. În capătul Y (spre Poieni) al stației Brăișoru avem un ecoduct cerut de ministerul Mediului blocat la... același minister în procesul de revizuire a acordului de... mediu. Constructorul a fost nevoit să facă un traseu provizoriu pe un singur fir care ocolește zona unde lipsește autorizația de construire. Când vin hârtiile, linia va fi „ruptă” din nou câteva zile sau săptămâni ca să se execute traseul definitiv”.

Asiociația a cerut, de asemenea, oficialilor CFR să se asigure că va fi reluată circulația cu trenuri cu locomotive diesel, chiar dacă linia electrică nu va fi gata la timp.

„În afară de atingerea obiectivului major, încadrarea în termenul PNRR, solicităm oficialilor CFR să facă toate demersurile ca să se reia circulația trenurilor de călători pe relația Cluj-Huedin-Poieni până la final de 2026. Tracțiune diesel, fiindcă este cert că electrificarea nu va fi gata”, au mai scris cei de la „Pro Infrastructura”.