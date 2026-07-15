Noi destinații de pe Aeroportul Timișoara. Zboruri directe din 15 iulie

Pasagerii pot zbura direct din Timișoara spre Copenhaga și Rotterdam începând de miercuri, 15 iulie, odată cu lansarea celor două noi rute operate de AnimaWings de pe Aeroportul Internațional „Traian Vuia”, potrivit companiei aeriene.

Noile curse oferă locuitorilor din vestul României acces direct către Danemarca și Olanda și reduc nevoia deplasărilor către aeroporturi din țările vecine. Fiecare destinație este deservită prin două frecvențe săptămânale.

Ruta Timișoara – Copenhaga conectează vestul României cu unul dintre principalele noduri aeriene din nordul Europei. Zborurile sunt programate de două ori pe săptămână, lunea și miercurea.

Noua conexiune este importantă inclusiv pentru pasagerii din județele Timiș și Arad care vor să ajungă în Danemarca sau în alte zone din Scandinavia. Până la introducerea cursei directe, una dintre variantele folosite de călătorii din regiune era deplasarea până la Budapesta pentru a lua un avion spre nordul Europei.

Aeroportul din Copenhaga este un important punct de conexiune pentru destinații din Danemarca, Suedia și alte state nordice. Ruta poate fi utilizată atât de turiști, cât și de pasagerii care călătoresc în interes profesional sau pentru a-și vizita familia.

AnimaWings a lansat și ruta directă Timișoara – Rotterdam, cu zboruri programate miercurea și duminica.

Aeroportul Rotterdam The Hague deservește regiunea Rotterdam–Haga, una dintre cele mai importante zone economice și administrative din Olanda. Noua cursă oferă, de asemenea, acces către alte orașe olandeze prin rețeaua de transport a țării.

Programarea unui zbor duminica poate reprezenta o opțiune pentru pasagerii care planifică sejururi scurte sau călătorii de afaceri, în timp ce frecvența de miercuri completează programul săptămânal al rutei.

Potrivit AnimaWings, tariful biletului include alegerea gratuită a locului în avion, un bagaj de cabină cu o greutate de până la 8 kilograme și un obiect personal de maximum 4 kilograme.

Check-in-ul este gratuit atât online, cât și la aeroport. Aeronavele folosite pentru noile conexiuni sunt configurate cu 137 sau 138 de locuri și oferă trei clase de servicii.

Condițiile incluse în tarif sunt prezentate de operator drept parte a ofertei pentru noile rute lansate din Timișoara.

Planurile privind introducerea zborurilor directe către Copenhaga și Rotterdam au fost anunțate încă din luna aprilie. Autoritățile județene au prezentat atunci extinderea numărului de destinații drept o componentă a dezvoltării Aeroportului Internațional „Traian Vuia”.

„Continuăm să susținem dezvoltarea aeroportului prin atragerea de noi curse și sprijinirea companiilor aeriene care diversifică oferta de destinații”, a declarat președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.

Prin lansarea celor două conexiuni, Aeroportul din Timișoara își extinde oferta de zboruri directe către nordul și vestul Europei, iar pasagerii din regiune au la dispoziție noi alternative pentru călătoriile către Danemarca și Olanda.