Atunci când călătorești între statele membre ale Uniunii Europene, poți transporta bunuri pentru uz personal fără taxe suplimentare, însă doar în anumite limite stabilite de legislația vamală. Dacă aceste limite sunt depășite, autoritățile pot considera că produsele sunt destinate comercializării, ceea ce poate duce la plata unor accize sau chiar la confiscarea lor.

În cazul produselor din tutun, legislația europeană permite transportul unor cantități relativ mari pentru uz personal, precum până la 800 de țigarete, 400 de țigări de foi sau 200 de trabucuri, precum și până la un kilogram de tutun.

La băuturile alcoolice, limitele includ până la 10 litri de băuturi spirtoase, 20 de litri de băuturi alcoolizate precum sherry sau porto, 90 de litri de vin, dintre care maximum 60 de litri pot fi vin spumant, și până la 110 litri de bere.

Deși regulile generale sunt stabilite la nivel european, unele state pot aplica reguli mai stricte în funcție de modul de transport sau de punctul de intrare.

Țări precum Bulgaria, Grecia, Croația, Polonia, Lituania, Slovacia sau Ungaria pot reduce aceste limite, în special pentru călătoriile terestre sau maritime, astfel încât este important să verifici regulile specifice înainte de plecare.

Pentru persoanele care intră în UE din state terțe, cantitățile permise sunt semnificativ mai mici. De regulă, se acceptă aproximativ 1 litru de băuturi spirtoase sau 2 litri de vin alcoolizat, precum și cantități limitate de bere. În plus, există și un plafon valoric pentru bunurile personale, care se situează de obicei la câteva sute de euro, în funcție de mijlocul de transport și vârsta pasagerului.

Sumele în numerar care depășesc 10.000 de euro sau echivalentul în alte valute trebuie obligatoriu declarate la vamă. Nerespectarea acestei obligații poate duce la sancțiuni serioase, inclusiv confiscarea banilor. În aceeași categorie intră și anumite bunuri speciale, precum obiectele de patrimoniu sau bunurile culturale, care nu pot fi scoase din țară fără documente și aprobări prealabile.

Pentru a evita situațiile neplăcute, este important să respecți limitele impuse și să păstrezi dovezile de cumpărare pentru produsele achiziționate în cantități mai mari. De asemenea, orice sumă de bani sau bun care se apropie de pragurile legale ar trebui declarat din start, deoarece transparența în fața autorităților vamale reduce riscul de amenzi sau întârzieri la control.