Angajații ANAF și ai Vămii, plătiți în funcție de rezultate

Camera Deputaților a adoptat miercuri, 29 iulie 2026, legea prin care angajații ANAF și ai Autorității Vamale Române vor putea primi recompense financiare dacă depășesc țintele de încasări, iar cei care nu își ating indicatorii de performanță riscă diminuarea salariului. Noul mecanism „bonus/malus” va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, după promulgarea legii de către șeful statului.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, în calitate de for decizional, legea care introduce un sistem de recompense și sancțiuni salariale pentru funcționarii publici din ANAF și Vamă. Proiectul a primit 208 voturi pentru, 20 de voturi împotrivă și 60 de abțineri. Legea urmează să fie trimisă șefului statului pentru promulgare.

Mecanismul, denumit „bonus/malus”, se va aplica începând cu 1 ianuarie 2027 și face parte din reformele asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Angajații care depășesc țintele de colectare la buget vor putea primi recompense financiare, în timp ce personalul care nu își îndeplinește indicatorii-cheie de performanță va putea avea salariul diminuat. Persoanele care vor primi stimulente, precum și cele cărora li se vor reduce drepturile salariale, vor fi stabilite în funcție de rezultatele evaluării anuale a performanțelor profesionale individuale.

Legea introduce un „mecanism de recompensare a performanței” destinat angajaților autorităților fiscale și vamale aflate în subordinea Ministerului Finanțelor și care au atribuții în colectarea veniturilor bugetului general consolidat.

Valoarea totală a recompenselor financiare acordate într-un an nu va putea depăși 12% din fondurile prevăzute pentru salariile de bază în bugetele aprobate ale ANAF și Autorității Vamale Române.

Recompensele nu vor putea fi acordate salariaților care nu au contribuit la îndeplinirea indicatorilor-cheie de performanță, celor care au fost sancționați disciplinar în anul pentru care se acordă stimulentul sau angajaților în cazul cărora au fost constatate încălcări ale normelor de etică și integritate.

Legea permite acordarea inclusiv a unor „stimulente financiare pentru constatări, respectiv și în ceea ce privește activitatea de control vamal și fiscal în domeniul produselor accizabile și a traficului ilicit de mărfuri, precum și cele provenind din titlurile executorii rămase definitive prin necontestare sau din cele confirmate de instanțe prin hotărâri judecatoresti definitive si efectiv incasate, al căror cuantum depaseste echivalentul in lei al sumei de un milion de euro. Aceste stimulente se realizează în limita a 3% din cuantumul sumelor rămase definitive și încasate. Procedura și metodologia de constituire a fondului din care se acordă stimulentele financiare se stabilesc rpin ordin al ministrului finanțelor.

Recompensele financiare vor fi acordate prin ordin al președintelui ANAF, respectiv prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române.

De aceste sume va putea beneficia personalul din subordine care a contribuit la obținerea unor performanțe considerate excepționale.

Indicatorii-cheie de performanță și criteriile de acordare a recompenselor anuale, diferențiate în funcție de activitate, vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

Executivul va avea la dispoziție 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial pentru adoptarea acestor reguli.

Stimulentele financiare vor putea fi acordate personalului care face parte din echipele de control fiscal și vamal.

În această categorie intră angajații din inspecția fiscală, antifrauda fiscală, controlul ulterior, echipele mobile și canine, structurile de control vamal nedistructiv și cele care asigură supravegherea vamală și fiscală în domeniul produselor accizabile.

De recompense vor putea beneficia și angajații din structurile de analiză de risc care au realizat evaluarea riscului fiscal, personalul juridic care reprezintă instituțiile în instanță, angajații din cadrul organelor de executare silită și de confiscare, precum și șefii ierarhici ai acestora.

Stimulentele financiare vor fi acordate o singură dată.

Sistemul a fost conceput astfel încât recompensa să nu se transforme într-un drept salarial permanent și acordat fără condiții.

Stimulentele vor avea un caracter variabil și temporar și vor depinde de îndeplinirea indicatorilor de performanță.

Angajaților care, în urma evaluării anuale, nu își îndeplinesc indicatorii și primesc calificativul „satisfăcător” li se va reduce salariul cu 10%.

Diminuarea se va aplica până la următoarea evaluare anuală a performanțelor profesionale.

Unul dintre obiectivele mecanismului „bonus/malus” este atragerea personalului calificat și menținerea angajaților în cele două instituții. În expunerea de motive este invocat deficitul semnificativ de personal din administrația fiscală și din cadrul Autorității Vamale Române.

Documentul indică și un nivel redus de satisfacție față de condițiile de muncă, precum și salarii considerate mai mici în comparație cu alte instituții ale administrației publice.

Aceste probleme ar contribui la fluctuația ridicată a angajaților din ANAF și Vamă.

„Recompensarea personalului contribuie direct la creșterea motivației și a performanței acestuia. Atunci când munca este recunoscută și răsplătită, personalul se simte apreciat, ceea ce determină o implicare mai mare și orientare către rezultate mai bune. De asemenea, recompensarea personalului stimulează loialitatea față de instituție. Un funcționar public recompensat corect are mai puține motive să caute alte oportunități, reducând fluctuația de personal”, conform expunerii de motive

Inițiatorii susțin că măsurile introduse prin sistemul „bonus/malus” vor determina o creștere constantă și semnificativă a veniturilor colectate la bugetul general consolidat. Mecanismul urmărește ca angajații să se concentreze nu doar pe constatarea abaterilor și aplicarea sancțiunilor, ci și pe recuperarea efectivă a banilor datorați statului.

„Se încurajează recuperarea efectivă a sumelor datorate, nu doar simpla constatare a abaterilor și aplicarea sancțiunilor. Personalul este motivat să prioritizeze cazurile cu potențial mare de recuperare rapidă a banilor. De asemenea, pragul de 1 milion de euro este stabilit special pentru a direcționa eforturile echipelor de control și executare silită către cazurile semnificative de fraudă fiscală, pentru investigarea dosarelor compleze cu prejudicii semnificative”, se arată în expunerea de motive.

Aplicarea sistemului doar în cadrul ANAF și al Autorității Vamale Române este justificată prin impactul direct și măsurabil pe care activitatea angajaților îl are asupra veniturilor statului.

Capacitatea celor două instituții de a colecta bani la buget influențează respectarea țintelor de deficit, procesul de consolidare fiscală și finanțarea cheltuielilor publice considerate prioritare.