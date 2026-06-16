Economie

Autoritatea Vamală Română are un nou președinte. Ilie Bolojan a semnat numirea

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Autoritatea Vamală Română are un nou președinte. Ilie Bolojan a semnat numireaAutoritatea Vamală. Sursa foto AI
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Din cuprinsul articolului

Ioana Bădescu a fost numită marți în funcția de președinte al Autorității Vamale Române, potrivit unei decizii semnate de premierul interimar Ilie Bolojan. Numirea vine după demisia lui Mihai Savin, care a condus instituția în ultimele luni.

Decizia de numire a Ioanei Bădescu a fost publicată oficial, aceasta preluând conducerea Autorității Vamale Române într-un moment în care instituția se află în atenția publică după ancheta care îl vizează pe fostul președinte.

Ioana Bădescu a fost numită la conducerea Autorității Vamale Române

Prin decizia semnată de premierul interimar Ilie Bolojan, Ioana Bădescu a preluat funcția de președinte al Autorității Vamale Române.

Aceasta îl înlocuiește peMihai Savin, care a renunțat la funcție. Hotărârea privind eliberarea sa din funcție, la cerere, a fost publicată în Monitorul Oficial.

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Mihai Savin și-a dat demisia din funcție

Mihai Savin fusese numit în ianuarie 2026 la conducerea Autorității Vamale Române, printr-o decizie semnată tot de Ilie Bolojan. Funcția avea rang de secretar de stat.

Înainte de a deveni președinte al instituției, Savin a ocupat poziția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române.

Fostul șef al Vămii este urmărit penal și se află sub control judiciar

Pe 14 mai, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au dispus plasarea lui Mihai Savin sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Potrivit anchetatorilor, acesta este urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual și complicitate la uz de fals.

La aproximativ o lună de la instituirea măsurii controlului judiciar, Mihai Savin și-a înaintat demisia din funcția de președinte al Autorității Vamale Române, locul său fiind preluat de Ioana Bădescu

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