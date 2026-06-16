Ioana Bădescu a fost numită marți în funcția de președinte al Autorității Vamale Române, potrivit unei decizii semnate de premierul interimar Ilie Bolojan. Numirea vine după demisia lui Mihai Savin, care a condus instituția în ultimele luni.

Decizia de numire a Ioanei Bădescu a fost publicată oficial, aceasta preluând conducerea Autorității Vamale Române într-un moment în care instituția se află în atenția publică după ancheta care îl vizează pe fostul președinte.

Prin decizia semnată de premierul interimar Ilie Bolojan, Ioana Bădescu a preluat funcția de președinte al Autorității Vamale Române.

Aceasta îl înlocuiește peMihai Savin, care a renunțat la funcție. Hotărârea privind eliberarea sa din funcție, la cerere, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Mihai Savin fusese numit în ianuarie 2026 la conducerea Autorității Vamale Române, printr-o decizie semnată tot de Ilie Bolojan. Funcția avea rang de secretar de stat.

Înainte de a deveni președinte al instituției, Savin a ocupat poziția de vicepreședinte al Autorității Vamale Române.

Pe 14 mai, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București au dispus plasarea lui Mihai Savin sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Potrivit anchetatorilor, acesta este urmărit penal pentru săvârșirea infracțiunilor de fals intelectual și complicitate la uz de fals.

La aproximativ o lună de la instituirea măsurii controlului judiciar, Mihai Savin și-a înaintat demisia din funcția de președinte al Autorității Vamale Române, locul său fiind preluat de Ioana Bădescu