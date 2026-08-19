Oamenii protestează pentru Dominic Fritz în Piața Operei din Timișoara, după decizia Curții Constituționale privind „amendamentul Fritz” din Legea ANI. Manifestația, organizată de Asociația Alternativa Civică Timișoara și Federația Inițiativa Timișoara, a început la ora 19:00, iar participanții contestă efectele pe care prevederea le-ar putea avea asupra unor situații juridice anterioare.

Organizatorii susțin că acțiunea nu urmărește apărarea unui partid sau a unei persoane, ci contestă posibilitatea ca o lege nouă să producă efecte asupra unor fapte sau situații juridice deja consumate.

„Protestul vine după decizia Curții Constituționale a României (CCR) privind proiectul de lege PI-x nr. 530/2026 / L464/2026, în cadrul căruia Curtea a considerat constituțională o prevedere care, în opinia noastră, ridică grave probleme în raport cu principiul neretroactivității legii, consacrat expres de Constituția României”, arată inițiatorii protestului.

Manifestația a început miercuri, la ora 19:00, în Piața Operei din Timișoara. Amendamentul aflat în centrul disputei prevede încetarea de drept a funcției sau demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru persoanele declarate definitiv în conflict de interese. Organizatorii protestului susțin că aplicarea unui nou regim sancționator unor situații stabilite anterior intrării în vigoare a legii ridică probleme din perspectiva principiului neretroactivității.

„Considerăm că problema fundamentală ridicată de această soluție legislativă este aceea a aplicării unui nou regim sancționator unor fapte și situații juridice consumate sau stabilite anterior intrării în vigoare a legii – facta praeterita. Articolul 15 alineatul (2) din Constituția României este fără echivoc: Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale mai favorabile. Acest principiu nu este o simplă formulă juridică și nici un detaliu care poate fi relativizat în funcție de interese politice sau de conjunctura momentului. Neretroactivitatea legii reprezintă una dintre garanțiile fundamentale ale securității juridice, ale previzibilității normelor și ale protecției cetățeanului împotriva exercitării arbitrare a puterii”, se arată în comunicatul organizatorilor.

Aceștia susțin că modificarea consecințelor juridice pentru situații anterioare poate pune în discuție raportul dintre puterea legiuitorului și drepturile garantate prin Constituție.

Inițiatorii manifestației definesc protestul drept unul pentru respectarea Constituției, democrație și statul de drept.

„Nu putem accepta ca principiile constituționale să fie interpretate selectiv. Nu putem accepta ca regula potrivit căreia legea dispune numai pentru viitor să fie golită de conținut prin soluții legislative și interpretări care permit producerea unor efecte juridice noi și defavorabile pentru situații juridice născute și stabilite înainte de intrarea în vigoare a legii. Decizia de constituționalitate pronunțată în legătură cu această prevedere ridică, în opinia noastră, o problemă gravă pentru statul de drept și pentru încrederea cetățenilor în instituțiile fundamentale ale statului. Curtea Constituțională are rolul esențial de a garanta supremația Constituției. Tocmai de aceea, atunci când o decizie a sa este percepută ca fiind în contradicție cu un principiu constituțional fundamental, societatea civilă are nu doar dreptul, ci și responsabilitatea de a reacționa public, pașnic și argumentat”, mai spun aceștia.

Organizatorii au chemat la manifestație persoanele care susțin principiul neretroactivității legii și respectarea statului de drept.

„Protestul din 19 august 2026 este un protest pentru Constituție. Este un protest pentru democrație. Este un protest pentru respectarea principiului că regulile nu pot fi schimbate retroactiv pentru a produce consecințe noi asupra unor situații juridice deja consumate. Apărarea statului de drept nu înseamnă apărarea unei persoane, a unui partid sau a unui interes de moment. Înseamnă apărarea regulilor care trebuie să fie aceleași pentru toți și care trebuie respectate inclusiv de instituțiile chemate să le protejeze. Constituția nu poate fi respectată doar atunci când este convenabil. Principiile sale trebuie apărate tocmai atunci când sunt puse la încercare. Asociația Alternativa Civică Timișoara și Federația Inițiativa Timișoara îi cheamă pe cetățenii care cred în democrație, în supremația Constituției, în securitatea juridică și în respectarea statului de drept să se alăture acestui demers civic. Astăzi nu apărăm privilegii. Apărăm principii. Nu apărăm interese de partid. Apărăm Constituția. Nu cerem favoruri. Cerem respectarea legii fundamentale a României. Pentru democrație. Pentru Constituție. Pentru statul de drept”, se mai arată în comunicat.

Curtea Constituțională a decis luni că „amendamentul Fritz” din Legea ANI este constituțional. Prevederea stabilește încetarea de drept a funcției sau demnității publice la 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru persoanele declarate definitiv în conflict de interese.

USR a contestat Legea ANI la CCR la o zi după adoptarea sa de către Parlament, sesizarea vizând atât „amendamentul Fritz”, depus de PSD, cât și amendamentul AUR privind averile partenerelor demnitarilor.

Peste 120 de persoane sunt vizate de acest amendament.

Președintele Nicușor Dan a spus marți că nu este convins de decizia Curții Constituționale privind Legea integrității și că așteaptă motivarea judecătorilor.

Ilie Bolojan a criticat, la rândul său, hotărârea privind „amendamentul Fritz”, spunând că schimbarea regulilor pentru un caz concret poate transforma legea într-un instrument de „vendetă politică” și poate expune România unui nou risc de condamnare la CEDO. El a cerut publicarea rapidă a motivării CCR, astfel încât Parlamentul să poată modifica legea înainte de termenul de 31 august, relevant pentru jalonul din PNRR.

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a spus marți că „Dominic Fritz trebuie să rămână în continuare președintele USR”.