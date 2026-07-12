Vacanțele pot deveni mai costisitoare atunci când bagajul depășește limita permisă de compania aeriană. Taxele pentru kilograme în plus sau pentru bagaje suplimentare îi determină pe mulți pasageri să caute metode prin care pot economisi spațiu în valiză. Există însă câteva trucuri simple care te pot ajuta să pui mai multe lucruri în bagaj fără să depășești limitele impuse de operatorii aerieni. Specialiștii în călătorii spun că organizarea corectă contează mai mult decât dimensiunea valizei, potrivit Real Simple.

Una dintre cele mai folosite metode de economisire a spațiului este rularea hainelor în locul împăturirii obișnuite. Această tehnică reduce spațiile libere dintre articole și permite o organizare mai eficientă.

Potrivit sursei, experții în organizare recomandă rularea hainelor, folosirea huselor speciale de compartimentare și utilizarea fiecărui spațiu liber din bagaj, inclusiv interiorul pantofilor.

Șosetele, lenjeria sau alte obiecte mici pot fi puse în încălțăminte, astfel încât niciun colț al valizei să nu rămână nefolosit.

Un alt truc folosit de călătorii experimentați este alegerea atentă a hainelor purtate în ziua zborului. Gecile groase, hanoracele sau încălțămintea voluminoasă ocupă mult loc în bagaj, dar pot fi purtate în avion.

Astfel, spațiul rămas în valiză poate fi folosit pentru alte obiecte, fără să fie nevoie de achitarea unei taxe pentru un bagaj mai mare.

Una dintre cele mai frecvente greșeli este împachetarea unor lucruri „pentru orice eventualitate”. Mulți turiști ajung să folosească doar o parte dintre hainele luate în vacanță.

O metodă eficientă este pregătirea ținutelor pe zile și alegerea unor piese vestimentare care pot fi purtate în mai multe combinații.

De asemenea, recipientele mari pentru produse cosmetice ocupă spațiu inutil. Variantele de dimensiuni reduse pentru călătorie pot elibera loc important în bagaj.

Companiile aeriene au reguli stricte privind dimensiunea și greutatea bagajelor, iar depășirea limitelor poate aduce taxe suplimentare.

Un bagaj făcut inteligent poate însemna mai mult spațiu, mai puține lucruri inutile și o călătorie fără costuri neașteptate încă de la aeroport.