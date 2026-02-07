Regulile noi privind bagajul de mână la companiile aeriene low-cost

Regulile pentru bagajul de mână rămân un subiect sensibil pentru călători, mai ales în contextul politicilor diferite aplicate de companii precum Jet2, British Airways și easyJet, la care se adaugă o schimbare importantă anunțată de Ryanair, informează Express.

Normele se modifică frecvent, iar lipsa de claritate îi face pe mulți pasageri să fie nesiguri în privința a ceea ce au voie să ia cu ei la bord. De aceea, este esențial să cunoști din timp condițiile de transport ale bagajului de mână impuse de fiecare operator aerian.

Călătorii care aleg companiile low-cost resimt cel mai acut aceste restricții. În aeroporturile aglomerate, dispozitivele pentru verificarea dimensiunilor bagajelor au devenit o prezență obișnuită, iar emoțiile cresc pe măsură ce pasagerii încearcă să își înghesuie trollerul în cadrul metalic. Chiar și o depășire de câțiva milimetri a limitelor admise poate atrage taxe considerabile.

Mai exact, un factor deranjant este este schimbarea frecventă a regulilor privind dimensiunile bagajului de mână. Din acest motiv, chiar și pasagerii obișnuiți cu zborurile pot fi surprinși neplăcut.

Din acest motiv se recomandă verificarea condițiilor exacte incluse în bilet cu puțin timp înainte de plecare, pentru a evita situațiile neplăcute la poarta de îmbarcare. Totodată, achiziționarea din timp a unui bagaj suplimentar, în momentul rezervării, este semnificativ mai avantajoasă din punct de vedere financiar decât plata taxelor percepute direct în aeroport, motiv pentru care planificarea din avans rămâne esențială.

Ryanair este cunoscută pentru aplicarea strictă a regulilor privind bagajele, motiv pentru care pasagerii sunt sfătuiți să verifice cu atenție dimensiunile înainte de a ajunge la aeroport. Orice abatere poate însemna taxe suplimentare sau refuzul îmbarcării bagajului la bord.

Există însă și o schimbare favorabilă pentru călători. Bagajul gratuit inclus în tariful standard – cel care se așază sub scaunul din față – beneficiază, începând cu vara anului 2025, de dimensiuni ușor mărite. Dacă până acum limita era de 40 x 25 x 20 cm, noul prag acceptat este de 40 x 30 x 20 cm.

În practică, acest tip de bagaj este de regulă o geantă mică, un rucsac compact sau o husă de laptop. Atâta timp cât încape sub scaun, nu există o limită clară de greutate. Totuși, pasagerii trebuie să îl poată ridica și manevra singuri, iar echipajul de cabină poate interveni dacă bagajul pare neobișnuit de greu.

Pentru cei care au nevoie de mai mult spațiu, Ryanair oferă posibilitatea achiziționării unui al doilea bagaj de mână, cu dimensiuni de până la 55 x 40 x 20 cm și o greutate maximă de 10 kilograme. Acesta este depozitat în compartimentul de deasupra scaunelor, un aspect important de luat în calcul la împachetare.

Alternativ, pasagerii pot opta pentru bagaj de cală, cu opțiuni de 10 kg, 20 kg sau 23 kg. Tarifele pentru aceste servicii diferă în funcție de rută, perioadă și disponibilitate, fiind recomandată rezervarea din timp pentru a evita costuri mai mari.

Operatorul aerian low-cost easyJet este recunoscut pentru regulile stricte privind bagajele, lucru vizibil în aeroporturi prin numeroasele cadre portocalii amplasate în terminale, unde pasagerii își pot verifica rapid dimensiunile trolerelor. Specialiștii recomandă, însă, ca măsurarea bagajelor să fie făcută încă de acasă, pentru a evita surprizele neplăcute și eventualele costuri suplimentare.

Conform politicii companiei, fiecare pasager beneficiază gratuit de un bagaj de mână mic, destinat depozitării sub scaun. Acesta poate avea dimensiuni de cel mult 45 x 36 x 20 cm și o greutate maximă de 15 kilograme. În plus, cei care doresc mai mult spațiu pot rezerva un al doilea bagaj de cabină, cu dimensiuni de până la 56 x 45 x 25 cm, roțile și mânerele fiind incluse în aceste limite. Achiziționarea acestui bagaj suplimentar aduce și un beneficiu important: acces la îmbarcarea prioritară.

Pentru bagajele de cală, easyJet le oferă pasagerilor posibilitatea de a adăuga, în timpul rezervării, până la trei piese, cu greutăți de 15 kg, 23 kg sau chiar 32 kg. În anumite aeroporturi, compania pune la dispoziție și un serviciu de predare a bagajelor în seara dinaintea zborului, destinat celor care călătoresc foarte devreme. Astfel, pasagerii pot ajunge direct la controlul de securitate în dimineața plecării, economisind timp și reducând stresul.

Indiferent dacă aleg un pachet de vacanță Jet2 sau doar un bilet de avion, pasagerii beneficiază de aceleași reguli privind bagajul de mână. Fiecare călător are dreptul la un bagaj mic, cu dimensiuni de maximum 40 x 30 x 20 cm, care trebuie așezat sub scaunul din față. În plus, tariful include și un troller de cabină de până la 10 kg, cu dimensiuni maxime de 56 x 45 x 25 cm, măsurători care trebuie să cuprindă roțile, mânerele și orice alte accesorii.

În cazul pachetelor turistice, Jet2 oferă și un bagaj de cală de 22 kg. Cei care rezervă doar zborul pot adăuga bagaje de cală contra cost, fiind permisă achiziționarea a până la trei bagaje, fiecare cu o greutate maximă de 22 kg — o opțiune convenabilă pentru pasagerii care călătoresc cu mai multe lucruri.

Familiile cu copii mici au, de asemenea, facilități suplimentare: pot transporta gratuit un cărucior pliabil, un scaun auto și/sau un pătuț de călătorie, fără taxe adiționale.

LaBritish Airways, tariful economic de bază include o geantă personală și un bagaj de mână. Geanta personală trebuie să se încadreze în dimensiunile de 40 x 30 x 15 cm și să poată fi plasată sub scaunul din față, în timp ce bagajul de mână nu poate depăși 56 x 45 x 25 cm.

Compania aeriană atrage însă atenția că poate garanta doar spațiul pentru geanta mică. În situațiile în care compartimentele de deasupra scaunelor sunt pline, bagajul de mână poate fi trimis la cală.

În ceea ce privește bagajele de cală, British Airways oferă mai multe variante, în funcție de rută și de clasa de călătorie. Pasagerii de la clasa economică cu bagaj inclus pot transporta un bagaj de până la 23 kg, iar compania se remarcă prin faptul că impune și limite de dimensiune pentru acesta: maximum 90 x 75 x 43 cm.

Cei care călătoresc la clasa business sau la clasa întâi beneficiază de alocații de bagaje semnificativ mai generoase, adaptate confortului specific acestor clase.

Pasagerii care aleg un bilet doar pentru zbor cu TUI Airways beneficiază de bagaj de mână inclus, cu o greutate maximă de 10 kg și dimensiuni de cel mult 55 x 40 x 20 cm. Pe lângă acesta, este permis și un obiect personal de mici dimensiuni, precum o geantă de mână sau un rucsac de laptop, care nu trebuie să depășească 40 x 30 x 20 cm și trebuie depozitat sub scaunul din față.

Compania precizează că fiecare călător trebuie să poată ridica singur bagajul de mână în compartimentele de deasupra capului, fără ajutor din partea personalului de bord. Pentru cei care au nevoie de mai mult spațiu, există posibilitatea de a adăuga bagaj de cală în timpul rezervării, tarifele fiind stabilite în funcție de ruta aleasă și de disponibilitate.

Situația se schimbă în cazul pachetelor turistice rezervate prin TUI și operate de companie. Acestea includ, de regulă, un bagaj de cală de 20 kg în prețul total. Mai mult, anumite tipuri de vacanțe, precum sejururile TUI BLUE sau pachetele ce includ croaziere, vin cu o alocație extinsă de până la 25 kg. Din acest motiv, turiștii sunt sfătuiți să verifice cu atenție detaliile din confirmarea rezervării înainte de plecare.