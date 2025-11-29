Ryanair renunță la programul pentru clienții fideli

Ryanair a anunțat că va renunța la clubul destinat membrilor fideli, o decizie care ar putea nemulțumi mulți dintre pasagerii obișnuiți ai companiei. Programul, cunoscut pentru reducerile și beneficiile oferite abonaților, urmează să fie închis, iar clienții nu vor mai avea acces la avantajele de până acum.

Ryanair renunță la club după doar opt luni, concluzionând că programul s-a dovedit mai costisitor decât profitabil. Mai exact, compania low-cost a anunțat vineri că oprește serviciul Prime, un abonament care le oferea clienților reduceri la bilete, selectarea gratuită a locurilor pentru până la 12 zboruri pe an și asigurare de călătorie inclusă.

Potrivit companiei, aproximativ 55.000 de pasageri au aderat la program, generând venituri de 4,4 milioane de euro. Iar valoarea facilităților de care au beneficiat membrii a depășit 6 milioane de euro, transformând inițiativa într-una nerentabilă.

Dara Brady, directorul de marketing al Ryanair, a explicat că proiectul-pilot nu și-a atins obiectivele financiare: „Această perioadă de testare a costat mai mult decât a produs. Veniturile actuale din abonamente nu justifică resursele necesare pentru a lansa lunar oferte exclusive pentru cei 55.000 de membri Prime”.

Compania a anunțat că revine la politica de a oferi reduceri tuturor clienților, renunțând astfel la sistemul rezervat celor aproximativ 55.000 de membri Prime. Programul Prime, lansat în februarie, presupunea o taxă anuală de 79 de lire sterline sau 79 de euro pentru pasagerii din Regatul Unit și Uniunea Europeană.

În funcție de ruta aleasă, tarifele reduse, cuprinse între 4,50 și 38 de lire, le-ar fi putut aduce pasagerilor frecvenți economii între 54 și 456 de lire sterline pe an, echivalentul câtorva zboruri low-cost, în cazul celor cu până la 12 călătorii anuale prevăzute în ofertă.

Abonamentul era valabil timp de 12 luni, cu reînnoare automată programată pentru februarie. Ryanair a precizat că actualii abonați își vor menține accesul la ofertele speciale până în octombrie 2026, însă înscrierile pentru noi membri vor fi oprite începând de vineri, 28 noiembrie.

„Suntem recunoscători celor 55.000 de membri Prime care s-au înscris la programul de probă în ultimele opt luni și pot fi siguri că vor continua să se bucure de reduceri exclusive la zboruri și locuri pentru restul perioadei de abonament de 12 luni”a transmis compania.

Compania Ryanair, considerată liderul european al zborurilor low-cost, cu un număr anual peste 207 milioane de pasageri, și-a construit modelul de afaceri pe politica prețurilor reduse. Compania a compensat însă tarifele mici prin introducerea unor taxe auxiliare, o strategie inovatoare la vremea respectivă și aproape inimaginabilă în urmă cu două decenii.

Mai mult, tot Ryanair a fost prima companie care a impus taxe pentru bagajele de cală, iar în 2009 a venit cu o nouă măsură: taxa de check-in pentru pasagerii care nu își scoteau la imprimantă documentul de îmbarcare, într-o perioadă în care smartphone-urile nu erau încă răspândite.

La începutul acestui an, Ryanair a majorat bonusurile pe care personalul aeroportului le primește pentru fiecare bagaj de mână neconform pe care îl ia de la pasageri. Pasagerilor ale căror bagaje de mână depășesc dimensiunile maxime la valiză li se cere o taxă de până la 80 de euro, iar bagajele lor sunt plasate automat la cală.