Schimbări majore la îmbarcare. Zborurile care devin digitale de 12 noiembrie

O schimbare importantă va afecta din această săptămână pasagerii unei companii aeriene utilizate frecvent de români. Începând de miercuri, 12 noiembrie, intră în vigoare o regulă obligatorie pentru toți călătorii, iar aceasta va modifica modul în care se realizează îmbarcarea, transmite DPA.

Ryanair, companie low-cost cu sute de zboruri săptămânale din București, Cluj-Napoca, Iași și Oradea, anunță că de miercuri pasagerii vor putea folosi exclusiv cartea de îmbarcare digitală generată în aplicația „myRyanair”. Biletele în format tipărit nu vor mai fi acceptate, măsura vizând eliminarea totală a suportului pe hârtie.

Reprezentanții operatorului explică faptul că inițiativa face parte din strategia de digitalizare și de reducere a consumului de hârtie, estimând economii de peste 300 de tone anual. În prezent, potrivit datelor companiei, peste 80% dintre cei 200 de milioane de pasageri folosesc deja varianta digitală.

De miercuri, 11 noiembrie, accesul către controlul de securitate și poarta de îmbarcare va fi permis doar pe baza unui boarding pass digital prezentat pe telefon sau tabletă. Pasagerii fără dispozitive mobile pot primi un tichet de îmbarcare gratuit la aeroport, cu condiția să fi efectuat check-in-ul online înainte de sosire.

Pentru situațiile în care călătorul rămâne fără smartphone sau fără baterie, compania precizează că documentul poate fi reemis la aeroport înainte de controlul de securitate. Dacă incidentul apare după control, datele fiind deja în sistem, personalul de la gate îi va ajuta pe pasageri.

Cei care omit să facă check-in-ul online vor achita taxe suplimentare pentru emiterea cărții de îmbarcare: între 30 și 55 de euro, în funcție de statul din care se efectuează zborul.

Alături de obligația folosirii boarding pass-ului digital, Ryanair lansează și funcționalități suplimentare în aplicația oficială:

opțiunea „Order to Seat”, care permite comandarea mâncării direct de pe telefon,

actualizări în timp real despre statusul zborului,

notificări instantanee în caz de întârzieri sau modificări.

Directorul companiei, Michael O’Leary, admite că este posibil să apară „câteva probleme la început”, însă consideră că noul sistem va genera o experiență de zbor „mai rapidă, mai inteligentă și mai ecologică”.

Wizz Air a introdus în 2025 un sistem complet cashless pentru achizițiile făcute în timpul zborului, modernizând modul în care pasagerii își pot cumpăra produse sau servicii la bord. Eliminarea plăților în numerar simplifică interacțiunea cu echipajul și reduce timpul necesar procesării fiecărei comenzi, asigurând un flux mai rapid și mai sigur. În plus, compania stabilește o limită maximă de cheltuieli pe pasager, ceea ce contribuie la o gestionare mai eficientă a tranzacțiilor.

Plățile pot fi făcute doar cu card bancar sau prin metode contactless, inclusiv Apple Pay și Google Pay, ceea ce face procesul mai accesibil pentru cei obișnuiți cu tehnologia. Pentru sumele mai mari, Wizz Air solicită confirmarea detaliilor prin prezentarea cărții de îmbarcare, o măsură introdusă pentru a preveni erorile și a menține siguranța tranzacțiilor. Astfel, pasagerii sunt sfătuiți să aibă mereu la îndemână boarding pass-ul atunci când fac achiziții peste o anumită valoare.

Limitarea cheltuielilor și trecerea la un sistem cashless vin ca parte a strategiei de modernizare și optimizare a operațiunilor la bord. Prin aceste modificări, compania urmărește să reducă timpii de așteptare, să protejeze echipajul și pasagerii de riscurile asociate manipulării banilor fizici și să ofere o experiență mai fluentă. Schimbarea se aliniază tendințelor din industrie, unde companiile adoptă din ce în ce mai mult sisteme digitale, orientate către rapiditate și eficiență.