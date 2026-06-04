Celebrul actor american Richard Gere (76 de ani) a lansat o serie de critici dure la adresa politicilor de imigrație adoptate de Statele Unite. Prezent la Berlin, starul de la Hollywood a mărturisit public că resimte un puternic sentiment de rușine față de modul în care autoritățile din țara sa natală gestionează această problemă globală, conform AFP.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment oficial, unde artistul a participat alături de un oficial guvernamental german pentru a pune bazele unei inițiative menite să modifice percepția publică asupra fenomenului migrației.

Actorul continuă să se implice activ în cauze sociale majore. De această dată, parteneriatul a fost încheiat între propria sa fundație caritabilă și Hertie School, o instituție universitară de renume din Germania, specializată în politici publice. Proiectul comun își propune să schimbe radical discursul actual și să promoveze o abordare mult mai empatică.

„Toată lumea este un imigrant, un refugiat sau un migrant”, a declarat actorul cu prilejul inaugurării acestui parteneriat.

Starul din Pretty Woman a atras atenția asupra modului în care societatea contemporană tinde să îi izoleze pe cei aflați în suferință, privindu-i ca pe o categorie separată de oameni.

„Vorbim frecvent despre migranţi, despre refugiaţi ca şi cum ar fi diferiţi de noi. Ca şi cum ar aparţine unei alte categorii de fiinţe umane”, a adăugat el.

Discursul actorului a devenit extrem de tăios în momentul în care a descris etichetele folosite de administrația de la Washington pentru a-i desemna pe cei care trec granițele. Gere a subliniat transformarea negativă a limbajului oficial și impactul psihologic pe care acesta îl are asupra persoanelor vulnerabile.

„Guvernul american îi califică drept aliens. Înainte erau nişte paraziţi, acum sunt aliens. Mi-e foarte ruşine şi vreau să ştiţi asta'.”

Conform precizărilor oferite de instituția universitară gazdă, noul program de cercetare și conștientizare se va concentra în mod special pe fluxurile migratorii care provin de pe continentul african, încercând să demonstreze că migrația poate aduce beneficii de ambele părți dacă este gestionată corect.

În viziunea actorului american, dezbaterea publică actuală este complet distorsionată de interesele politice de moment și de cifrele reci prezentate în campanii, lăsând în plan secund latura umanitară a problemei.

„Migraţia este deseori abordată prin prisma statisticilor, politicilor frontaliere, cotelor, campaniilor electorale (...) rasismului”, a explicat Richard Gere.

Această viziune este împărtășită și de oficialii de la Berlin. Prezentă la eveniment, Reem Alabali-Radovan, ministrul german al Dezvoltării, a subliniat la rândul său pericolele care apar odată cu radicalizarea discursului politic pe această temă.

„Discursul privind imigraţia este din ce în ce mai ostil şi mai polarizat, ceea ce face căutarea unor soluţii durabile să fie dificilă”, a declarat ministrul social-democrat.