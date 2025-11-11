Incident pe aeroportul Băneasa. O flacără văzută sub cabina unui Avion Wizz Air

În noaptea de marți, 11 noiembrie 2025, pe Aeroportul Băneasa din Bucureşti a avut loc un incident în care sub cabina unei aeronave operate de Wizz Air s‑a observat o flacără imediat după conectarea la grupul de alimentare electrică.

Potrivit reprezentanţilor aeroportului, personalul tehnic şi de handling a intervenit prompt, evitând astfel escaladarea situaţiei. Urmează detalii despre cum s‑a produs incidentul, cine a reacţionat şi ce verificări s‑au dispus.

Într‑un comunicat transmis de operatorul aeroportuar s‑a precizat că „în momentul în care personalul companiei de handling RAS a cuplat echipamentul de alimentare la avionul parcat” s‑a observat o flacără sub cabina aeronavei.

Personalul tehnic prezent la faţa locului a intervenit imediat, retrăgând grupul de alimentare electrică pentru a preveni riscul unui incendiu sau deteriorări ulterioare ale aeronavei.

La locul incidentului era de asemenea prezent un echipaj al serviciului de pompieri al aeroportului, care nu a fost însă nevoit să intervină.

Aeronavă Wizz Air în cauză efectuasese zborul de la Barcelona şi aterizase pe Aeroportul Băneasa la ora 01:18.

La momentul producerii incidentului, majoritatea celor 225 de pasageri aflaţi la bord coborâseră deja din aparat.

Din raţiuni de siguranţă, comandantul aeronavei a decis activarea unei ieşiri de urgenţă cu tobogan – însă niciun pasager nu a folosit această cale de evacuare.

Reprezentanţii aeroportului au subliniat că „toţi pasagerii s‑au aflat permanent în afara oricărui pericol”.

Nu au fost raportate pagube materiale, iar activitatea pe platformă a continuat normal după verificările de rutină efectuate.

Aeronava a fost deconectată de la baterii şi urmează să fie supusă unei verificări tehnice amănunţite în vederea stabilirii cauzei apariţiei flăcării.

Autorităţile competente au deschis o investigaţie pentru a determina circumstanţele exacte ale incidentului şi eventualele defecţiuni tehnice implicate.

Conform informaţiilor publice, compania de handling implicată a acţionat conform procedurilor standard pentru astfel de situaţii: detectarea fenomenului, izolarea alimentării electrice şi alocarea unui echipaj de intervenţie (inclusiv pompieri) în proximitatea aeronavei.

Nu au fost anunţate restricţii asupra traficului de pe platformă, după ce verificările au confirmat că nu au existat pagube.

Incidentul urmează să fie analizat în detaliu în cadrul investigaţiei, ceea ce poate conduce la recomandări suplimentare de siguranţă pentru operaţiunile de la sol.