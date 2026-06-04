Răsturnare de situație în cazul celor 132 de oi moarte din Vaslui, evenimentul fiind consemnat pe 3 iunie 2026, Vremea Nouă. Proprietarul Ioan Țibireac acuză o haită de câini, însă DSVSA și IPJ Vaslui suspectează o ucidere intenționată sau o înscenare. Detalii din anchetă.

Cazul a 132 de oi găsite moarte în extravilanul localității Muntenii de Jos ia o întorsătură neșteptată. Deși ciobanul Ioan Țibireac o ține pe a lui și susține cu vehemență că o haită de câini fără stăpân i-a masacrat animalele, autoritățile din Vaslui se lovesc de un zid de refuz din partea proprietarului, care refuză să colaboreze deschis cu inspectorii sanitari-veterinari.

Ancheta deschisă pe 3 iunie 2026 s-a complicat rapid în urma primelor cercetări la fața locului efectuate de IPJ Vaslui, DSVSA și jandarmerie. Anchetatorii au deja suspiciuni grave cu privire la versiunea prezentată de cioban.

Primele neconcordanțe au apărut la examinarea staulului. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui au observat detalii care contrazic dinamica unui atac sălbatic de câini.

Rănile sunt atipice. Așa-zisele mușcături vizibile pe cadavre nu seamănă cu cele provocate de colții unor câini. Lipsa urmelor de violență. Multe dintre cele 132 de ovine moarte nu prezintă absolut nicio rană exterioară. Poziția corpurilor. Animalele erau așezate într-un mod suspect de ordonat în staul, dând de înțeles că ar fi putut fi manipulate de om.

Medicul veterinar Mihai Ponea, reprezentant DSVSA Vaslui, a explicat ziariștilor că probele de laborator vor fi cele care vor face lumină în acest dosar complicat: „Rezultatele analizelor de laborator ne vor indica, cu exactitate, dacă acele oi au murit asfixiate și mușcate de câini sau alta a fost cauza. În același timp există suspiciunea că animalele au murit în altă parte și apoi au fost aduse de către proprietar în acel staul, mai ales că erau aliniate într-un anume fel. Dar mai multe vom ști după ce vom avea rezultatele de laborator, coroborate cu rezultatele anchetei polițiștilor.”

Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui au preluat cazul și au întocmit deja un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fără drept.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vaslui a oferit detalii oficiale despre dinamica sesizării:

„Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui a fost sesizat, prin 112, de către un bărbat, din comuna Văleni, județul Vaslui, cu privire la faptul că o haită de câini fără stăpân i-ar fi ucis 132 de oi dintr-o turmă de 500, pe care le paște la o fermă din extravilanul localității Muntenii de Jos. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui și cadre ale DSVSA Vaslui și ale Gărzii de Mediu Vaslui, urmând a fi efectuate verificări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs faptele sesizate și dispunerea măsurilor legale.”

În timp ce Ioan Țibireac refuză să ofere detalii suplimentare inspectorilor DSVSA, autoritățile merg pe mai multe piste, scrie Vremea Nouă.

Laboratorul sanitar-veterinar va stabili dacă oile au fost otrăvite, asfixiate în altă locație sau dacă au fost victimele unei alte fapte penale menite, eventual, să mascheze o pagubă sau să obțină despăgubiri ilegale.

Garda de Mediu monitorizează, de asemenea, zona din Muntenii de Jos pentru a se asigura că restul de cadavre va fi neutralizat conform normelor legale, evitându-se un focar de infecție.