Problema câinilor fără stăpân de pe străzile Capitalei rămâne o provocare pentru autorități, iar primele zile ale lunii iulie confirmă o tendință îngrijorătoare. Echipele Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) au preluat de pe domeniul public un număr semnificativ de patrupezi, mulți dintre aceștia fiind pui vulnerabili, predispuși la pericole grave.

Intervențiile zilnice scot la iveală nu doar cazuri sociale dramatice, ci și o lipsă acută de responsabilitate din partea unor proprietari. Reprezentanții instituției atrag atenția că abandonul rămâne principala cauză a acestei crize locale.

Printre misiunile recente ale inspectorilor s-a numărat și salvarea unui cățeluș aflat în pericol iminent de moarte. Acesta a fost recuperat dintr-un spațiu greu accesibil și transportat de urgență la o unitate specializată pentru îngrijiri medicale.

„Un pui de aproximativ trei luni a avut o nouă şansă la viaţă datorită intervenţiei echipelor ASPA. Rămas blocat într-un canal, căţelul a fost salvat în siguranţă de colegii noştri şi transportat la adăpostul ASPA Bragadiru, unde este acum monitorizat de medicii veterinari”, anunţă, joi, ASPA Bucureşti, pe pagina de Facebook.

Sursa citată precizează că puiul este stabil, beneficiază de toate îngrijirile necesare şi ulterior va fi pregătit pentru adopţie.

Bilanțul ultimelor zile arată dimensiunea reală a fenomenului abandonului în București. Adăposturile devin neîncăpătoare din cauza fluxului continuu de animale ridicate de pe spațiul public.

„Dincolo de această intervenţie, cazul reflectă o realitate cu care echipele ASPA se confruntă zilnic. În primele zile ale lunii iulie, colegii noştri au preluat deja de pe domeniul public 66 de câini, dintre care 34 adulţi şi nu mai puţin de 32 de pui”, au mai transmis reprezentanţii ASPA Bucureşti.

Statisticile pe zone indică faptul că anumite sectoare ale Capitalei se confruntă cu o presiune mult mai mare în ceea ce privește gestionarea animalelor fără stăpân. Cele mai multe intervenţii au fost realizate în Sectorul 6, unde au fost capturaţi 20 de câini. Din sectoarele 1, 5 şi 2, au fost capturaţi câte 13 câini.

Reprezentanții autorităților subliniază că spatele acestor cifre se ascund realități crunte și eforturi logistice considerabile.

„Numărul mare de pui ajunşi în adăposturile ASPA într-un interval atât de scurt este o consecinţă directă a nesterilizării şi a abandonului. În spatele fiecărei intervenţii sunt animale expuse pericolelor de pe stradă şi echipe care intervin, adesea în condiţii dificile, pentru a le salva şi a le oferi şansa unui nou început”.

Pentru a reduce numărul de animale care ajung să rătăcească pe străzi, specialiștii insistă asupra respectării cadrului legal în vigoare de către toți deținătorii de patrupezi. Ignorarea obligațiilor legale nu face decât să perpetueze un cerc vicios.

Potrivit acestora, sterilizarea şi microciparea câinilor cu stăpân sunt cele mai eficiente măsuri pentru prevenirea abandonului şi reducerea numărului de animale care ajung pe domeniul public.