Un studiu internațional ridică semne de întrebare cu privire la rolul animalelor de companie în circulația uneia dintre cele mai periculoase bacterii rezistente la antibiotice, potrivit Science Alert.

Cercetătorii susțin că pisicile și câinii ar putea fi mai strâns legați de răspândirea anumitor tulpini de Acinetobacter baumannii decât animalele de fermă.

Bacteria este considerată de Organizația Mondială a Sănătății un agent patogen de „Prioritatea 1”. Ea este asociată în special cu infecții grave apărute în spitale și în secțiile de terapie intensivă, unde poate rezista inclusiv la antibiotice utilizate ca ultimă opțiune terapeutică.

Cercetarea a pornit de la un caz identificat în 2022, când un laborator veterinar din China a primit pentru analiză embrioni de găină și de rață care muriseră înainte de eclozare. În țesutul cerebral al acestora a fost detectată bacteria Acinetobacter baumannii, potrivit Science Alert.

În ultimii ani, microorganismul a fost analizat tot mai mult și din perspectiva transmiterii între animale și oameni. Deși animalele de fermă au fost considerate mult timp un posibil factor important în răspândirea rezistenței antimicrobiene, noile date indică o situație mai complexă.

Pentru a investiga originea și circulația bacteriei, cercetătorii au analizat 509 probe de A. baumannii prelevate de la animale din 17 țări și 33 de specii. Printre animalele analizate s-au numărat berze albe din Polonia, dar și pisici, câini și cai tratați în clinici veterinare din Europa.

Rezultatele obținute au fost comparate cu mii de probe clinice recoltate de la pacienți umani din aceleași regiuni, precum și cu probele provenite de la păsările analizate în China.

Cercetătorii au urmărit în special așa-numitele „clone internaționale”, adică linii genetice ale bacteriei asociate cu focare de infecții în spitale din diferite țări. Una dintre acestea, ST25, a fost identificată la nouă specii de animale și a apărut în mod frecvent în probe provenite de la animale de companie.

Potrivit analizei genetice, bacteriile identificate la pisici, câini și cai prezentau o asemănare de peste 99% cu tulpinile care infectau pacienți din spitalele aflate în apropiere. În unele cazuri, similaritatea genomică a depășit 99,5%.

Prin comparație, probele prelevate de la animale de fermă, păsări și animale sălbatice erau mai diferite de tulpinile umane, având o similaritate de aproximativ 97-98%.

Un alt element important al cercetării îl reprezintă identificarea, la pisici și câini, a unor gene asociate rezistenței la carbapeneme. Aceste antibiotice sunt utilizate în special în situațiile în care alte tratamente nu mai sunt eficiente și sunt interzise în creșterea animalelor de fermă.

Astfel de gene nu au fost identificate în probele provenite de la animalele de fermă, păsările sau animalele sălbatice incluse în analiză.

Cercetătorii atrag însă atenția că rezultatele nu demonstrează că un anumit câine sau o anumită pisică a transmis bacteria unui proprietar. Până în prezent, nu există dovezi directe care să confirme transmiterea bacteriei de la un animal de companie identificat la o anumită persoană.

Studiul indică, pe baza asemănărilor genetice observate, că o astfel de transmitere este posibilă și că ar fi putut avea loc în mod repetat de-a lungul timpului. Autorii subliniază că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a stabili cu exactitate direcția transmiterii și pentru a determina cât de important este rolul animalelor de companie în răspândirea tulpinilor rezistente de Acinetobacter baumannii.