Social Părul lăsat peste tot, calvarul iubitorilor de câini și pisici. Cum scapi de problemă mai ușor







Părul de animale este un calvar pentru toți iubitorii de câini și pisici. Ca cineva care se ocupă regulat atât de o pisică, cât și de un ciobănesc german, hainele și mobilierul meu sunt foarte rar curate.

Indiferent dacă încerc să scot părul de câine din covoare sau să-mi curăț pantalonii de părul de pisică, îndepărtarea părului de animale pare a fi o luptă fără sfârșit.

După ce m-am săturat de părul de pisică, care era pretutindeni, am decis în sfârșit să încerc o serie de sfaturi de curățare pentru a scăpa de părul de animale și a descoperi care este cel mai eficient.

Am încercat cinci metode de îndepărtare a părului de animale de pe țesături și, deși toate au funcționat, una s-a remarcat prin cât de repede a curățat materialul.

Cum să îndepărtezi părul de animale de pe țesături

Spre deosebire de multe moduri de curățare, nu prea ai cum să previi depunerea părului de animale, așa că soluțiile trebuie să funcționeze cu adevărat.

Iată cum m-am descurcat cu cinci tehnici comune de îndepărtare a părului de animale

Perie pentru scame

Rulourile pentru scame pot mai mult decât să îndepărteze scamele de pe haine – sunt o metodă dovedită de a îndepărta părul de animale de pe țesături.

Dezavantajul rolelor tradiționale pentru scame, totuși, este că trebuie înlocuite frecvent, iar eu uit adesea să cumpăr rezerve. Mai mult decât atât, sunt foarte conștient de cât de multe deșeuri nereciclabile cauzează foile lipicioase.

Așadar, în încercarea de a fi mai sustenabil, am decis să încerc un roller de scame lavabil și reutilizabil.

A funcționat exact ca un roller de scame normal atât pentru mobilierul meu, cât și pentru haine, și tot ce a trebuit să fac a fost să-l clătesc în chiuvetă după aceea (colectând părul într-un capcană pentru păr) și să-l las să se usuce.

Aceasta însemna că trebuia să fac o pauză între îndepărtări, dar există alte role de scame și greble disponibile care reduc acest timp de așteptare. În general, a fost super eficient și a adunat mult mai mult păr decât mă așteptam înainte să necesite curățare.

Aspiratoare pentru părul de animale

Aspirația tapițeriei este o altă soluție pentru a îndepărta părul de animale de la mobilierul moale și țesăturile din casele noastre. După ce am cumpărat recent un aspirator special pentru părul de animale, am încercat din nou să aspir, având în vedere că în trecut am avut puțin succes cu părul încorporat.

Aspiratorul pentru părul de animale a ajutat cu siguranță la îndepărtarea unei bune părți din păr, dar câteva rămășițe au rămas, mai ales pe țesături libere, cum ar fi lenjeria mea de pat, unde era greu să aspir fără ca materialul să fie tras.

Aspiratul a funcționat excelent pentru canapelele mele, unde materialul era mai întins, dar nu a funcționat deloc pe hainele mele, așa că aceasta este o opțiune bună pentru curățarea rapidă a anumitor zone, dar nu soluția universală.

O perie pentru animale de companie

O perie pentru animale de companie este concepută pentru a colecta părul de la animalul tău înainte ca acesta să aibă șansa să fie lăsat peste tot în casa ta, așa că de ce să nu o încerci și pe țesăturile tale? Acesta a fost un sfat pe care l-am primit de la o prietenă după ce am văzut-o folosind grebla câinelui ei pentru a scoate părul de animal înfipt în covor.

Am folosit peria cu peri mai moi a pisicii pentru a îndepărta părul de pe pături, întinzând materialul înainte de a peria țesătura așa cum aș face cu pisica.

Părul a fost adunat aproape instantaneu, dar rezultatele vor varia în funcție de tipul de perie pe care o aveți. Un pieptene pentru subpăr, de exemplu, va fi mai eficient în a face față țesăturilor cu pilozitate, cum ar fi covoarele, în timp ce peria moale este ideală pentru curățarea tapițeriei și a hainelor fără a le deteriora.

Spray antistatic pentru a îndepărta părul de animale

Puteți cumpăra spray-uri antistatic, pentru a preveni lipirea particulelor mici și a fibrelor de țesături, dar am decis să-mi fac propriul spray.

Pentru a face acest lucru, am combinat două linguri de balsam de rufe cu o cană de apă și o lingură de alcool izopropilic într-o sticlă cu pulverizator și am agitat pentru a combina ingredientele.

Acest spray antistatic nu este prea diferit de un spray de curățare pentru a respinge praful, deoarece ambele funcționează prin încărcarea țesăturii pentru a respinge particulele și a le împiedica să se lipească.

Am aplicat pray-ul pe orice zone cu păr, dar a trebuit să-l combin cu o altă metodă de îndepărtare (am ales aspiratorul) pentru a colecta părul. Trebuie să spun că a existat cu siguranță o diferență în cantitatea de păr colectată cu spray-ul față de când am folosit doar aspiratorul.

În concluzie, un spray antistatic va îndepărta părul în combinație cu o altă metodă de îndepărtare, cum ar fi peria pentru scame sau aspiratorul, dar cred că este un instrument preventiv mai bun pentru a împiedica părul să se lipească de suprafețe în primul rând.

Dacă faci un spray de casă, asigură-te că folosești o cantitate mică de balsam de rufe, deoarece acesta crește inflamabilitatea și ar putea păta.

Bandă adezivă, un ajutor de nădejde

Bandă adezivă este o altă alternativă dacă nu aveți un roller pentru scame acasă. Un truc pe care mama mi l-a învățat când eram mai mic, tot ce trebuie să faci este să înfășori banda în jurul mâinii tale astfel încât partea lipicioasă să fie orientată spre exterior. De acolo, freacă-ți mâna peste țesătură pentru a aduna părul.

Din nou, această metodă a funcționat cu siguranță, dar a durat mai mult decât rola de scame pentru zone mari, pentru că era puțin mai incomod să continui să o înlocuiești. Aceasta este o metodă grozavă de folosit dacă trebuie să ieși pe ușă repede, cred eu, dar nu este o soluție de bază pentru a curăța rapid o casă.

Verdictul meu. Cea mai bună soluție pentru a îndepărta părul de animale

Rămânând la clasic, peria pentru scame a fost cu ușurință cel mai bun instrument pentru a ajuta la îndepărtarea părului de animale de pe țesături, iar folosirea unei versiuni reutilizabile înseamnă că pot continua să fiu mai sustenabil acasă – cu toate acestea, voi opta pentru una care nu trebuie să aștept să se usuce data viitoare.

Cu siguranță nu ar strica să combinăm această metodă cu spray-ul antistatic pentru a îndepărta cu adevărat încâlceala încăpățânată.

Dacă nu aveți la îndemână un roller pentru scame, atunci peria propriului dvs. animal de companie (fără păr existent) a fost cu siguranță un concurent apropiat pentru următoarea cea mai bună opțiune – lipsind doar din cauza variației mari între perii și a diferitelor lor grade de eficacitate pe diferite suprafețe și țesături, potrivit celor de la Homes Garden.

Cu toate acestea, având în vedere că ai un animal, este aproape garantat că ai deja unul dintre acestea într-un dulap undeva, care ar putea face treaba.