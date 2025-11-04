Schimbări în aeroporturi. Pasagerii scapă de cozile infernale

Aeroporturile din Germania încep să implementeze tehnologii noi care promit să transforme complet experiența pasagerilor. Noile scannere CT, asemănătoare celor folosite în spitale, permit verificarea bagajelor din toate unghiurile, astfel încât pasagerii nu mai trebuie să scoată laptopurile, tabletele sau lichidele din geantă.

La Frankfurt și München, aceste tehnologii sunt deja folosite pe scară largă. Pasagerii care trec prin liniile de control echipate cu noile dispozitive vor putea transporta recipiente de până la doi litri de lichide, mult peste limita de 100 ml care exista până acum. Schimbarea este semnificativă, însă restricția nu a dispărut peste tot – doar în zonele modernizate și aprobate de autorități.

Implementarea tehnologiei nu este completă. Unele aeroporturi încă nu au software-ul necesar, iar altele așteaptă aprobările finale de la Uniunea Europeană. Procesul de omologare s-a dovedit mai lent decât se anticipase, deși regulile au fost oficializate în iulie 2025.

Germania este unul dintre liderii europeni în acest domeniu. La Frankfurt, zeci de linii de control au fost deja modernizate, iar pasagerii de pe cursele internaționale sunt primii care beneficiază de noul sistem. La München, tehnologia CT funcționează pe scară largă în Terminalul 2, iar aeroportul Berlin-Brandenburg este aproape complet pregătit.

Potrivit Comisiei Europene, aproximativ 700 de scannere produse de compania britanică Smiths Detection sunt deja instalate sau urmează să fie puse în funcțiune în 21 de state membre. Pe lângă faptul că viteza de trecere prin securitate va crește, sistemul reduce și riscul ca obiecte periculoase să treacă neobservate.

Pe viitor, pasagerii vor avea parte de o experiență mult mai simplă: mai puține bagaje scoase, mai multă libertate în ceea ce privește lichidele și electronică, și, cel mai important, mai puțin stres la controlul de securitate. Aceștia vor putea să ajungă mult mai repede la poarta de îmbarcare, potrivitinfraken.de.