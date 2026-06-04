Consilierii generali ai Bucureștiului se reunesc joi, de la ora 10:00, într-o ședință în care vor analiza mai multe proiecte cu impact asupra sistemului de termoficare, patrimoniului cultural și siguranței clădirilor din Capitală.

Printre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi se află inițierea demersurilor pentru transferul acțiunilor deținute de Ministerul Energiei la ELCEN către Municipiul București.

Proiectele supuse votului vizează, de asemenea, lucrări de consolidare pentru mai multe imobile și instituții publice, prelungirea unor parteneriate în domeniul spațiilor verzi și actualizarea tarifelor practicate de Teatrul Țăndărică.

Deciziile pot influența atât administrarea serviciilor publice, cât și proiectele de dezvoltare urbană ale Capitalei.

Unul dintre cele mai importante proiecte prevede mandatul acordat primarului general pentru coordonarea măsurilor necesare transferului către Municipiul București al acțiunilor deținute de Ministerul Energiei la Electrocentrale București (ELCEN).

Potrivit documentului aflat pe ordinea de zi, edilul va putea semna scrisori de intenție, memorandumuri și protocoale cu Ministerul Energiei, va coordona analiza situației tehnico-economice a companiei și va desfășura negocierile necesare pentru realizarea transferului.

De asemenea, proiectul permite contractarea unor servicii de consultanță de specialitate și obținerea tuturor avizelor necesare pentru derularea procedurii.

ELCEN este principalul producător de energie termică pentru sistemul centralizat de încălzire din București, iar eventuala integrare a companiei în administrarea municipalității este considerată un pas important în procesul de reformare a sistemului de termoficare.

Consiliul General urmează să dezbată și un acord de colaborare între Municipiul București și Institutul Național al Patrimoniului.

Conform proiectului, institutul va furniza expertiză și asistență de specialitate pentru conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural administrat de Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană București.

Acordul ar urma să fie valabil până la 31 mai 2028 și are ca obiectiv sprijinirea proiectelor de protejare a patrimoniului construit aflat în administrarea municipalității.

Pe agenda ședinței figurează și prelungirea cu cinci ani a protocolului de colaborare dintre Municipiul București, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și Asociația Peisagiștilor din România – Filiala București.

Parteneriatul este destinat susținerii proiectelor privind amenajarea și gestionarea spațiilor verzi din Capitală, precum și promovării soluțiilor de dezvoltare urbană durabilă.

Consilierii generali vor analiza și o propunere de actualizare a tarifelor practicate de Teatrul Țăndărică.

Conform proiectului, majoritatea biletelor vor fi majorate cu 5 lei. La Sala Lahovary, prețurile vor varia între 30 și 45 de lei, față de intervalul actual de 25-40 de lei.

Pentru familiile cu minimum trei copii, tarifele vor crește cu 2,5 lei de persoană, urmând să fie cuprinse între 17,5 și 22,5 lei. La Sala Studio, biletele vor costa între 30 și 40 de lei, iar spectacolele online și cele organizate în aer liber vor avea un tarif de 30 de lei.

Pe ordinea de zi se află și mai multe proiecte privind consolidarea unor clădiri considerate vulnerabile din punct de vedere structural.

Printre obiectivele vizate se numără Teatrul Bulandra, Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, imobilul din Intrarea Mihai Eminescu nr. 1, clădirea de pe Bulevardul Pache Protopopescu nr. 54, precum și imobilele situate pe strada Mătăsari nr. 44 și strada Gladiolelor nr. 11.

Proiectele fac parte din programul municipal de reducere a riscului seismic și de reabilitare a clădirilor publice și rezidențiale aflate într-o stare avansată de degradare.