Cum poți evita taxele pentru bagaje în aeroport. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc

Planificarea unei vacanțe începe, de cele mai multe ori, cu dorința de a economisi bani. Însă, în goana după un concediu perfect, mulți călători ajung să aibă bagaje mult prea multe, fără să ia în calcul taxele suplimentare la aeroport, care pot dezechilibra bugetul stabilit inițial. În acest context, o profesoară din Scoția, expertă în călătorii, și-a dezvăluit secretul pe contul său de socializare.

Profesoara, pasionată de călătorii și activă pe rețelele sociale sub numele @missteachtravelrepeat, a devenit virală pe TikTok după ce a împărtășit cu publicul metoda ei eficientă de a economisi bani în timpul călătoriilor.

Într-un clip, ea a explicat cum reușește să călătorească frecvent fără să plătească în plus pentru bagaje, un truc simplu, dar eficient, care o ajută să evite complet taxele companiilor aeriene pentru bagajele de cală.

Profesoara, care călătorește de peste 12 ori pe an în ciuda programului său de lucru cu normă întreagă, spune că strategia ei constă în organizarea atentă a bagajului de mână și utilizarea la maximum a spațiului permis la bord

„Ryanair nu va obține niciodată taxe suplimentare de la mine. Aceste genți mici de călătorie pe care le puteți cumpăra din supermarketuri sunt o adevărată comoară”, a spus profesoara.

Profesoara a dezvăluit soluția ingenioasă pentru a evita costurile bagajelor suplimentare prin reutilizarea recipientelor pentru lentile de contact. „Vreau să vă arăt o metodă mai eficientă, și nu, nu vorbesc despre acele sticluțe reîncărcabile care ajung uitate prin sertare după prima utilizare”, a explicat ea într-un clip devenit viral.

Pentru a-și păstra rutina de îngrijire intactă fără să ocupe prea mult spațiu, profesoara a transformat micile cutii pentru lentile în recipiente pentru produse cosmetice.

„Trei dintre aceste huse au înlocuit tot ce vedeți pe masă. Deși par minuscule, conținutul lor îmi ajunge pentru o săptămână întreagă”, a spus ea.

În aceste recipiente compacte, a reușit să includă fond de ten, cremă hidratantă, balsam și gel de curățare, dar și unul lichid care îi ține loc și de ruj. „Aceasta a mai fost folosită, de aceea pare puțin murdară”, a precizat ea, subliniind că metoda nu doar economisește spațiu, ci este și sustenabilă.

Un gest aparent banal a captat atenția internauților, după ce o utilizatoare a demonstrat cât de mult poate încăpea într-un recipient cosmetic de dimensiuni reduse. „Par mai mici decât în realitate”, a explicat aceasta, adăugând că, în mod normal, ar folosi două doze de cremă pentru întreaga față, în timp ce acel recipient a reușit să țină echivalentul a 12 doze, fără a socoti produsul deja existent în interior.

Ideea a fost primită cu entuziasm de comunitatea online, fiind catalogată drept „strălucită” de către cei care își doresc să călătorească fără costuri suplimentare pentru produse de îngrijire personală.

Mulți dintre cei care l-au urmărit s-au arătat impresionați de simplitatea și eficiența trucului, întrebându-se cum de nu s-au gândit la asta mai devreme. „Probabil este cel mai util lucru pe care l-am văzut vreodată”, a scris un utilizator. Altcineva a scris: „O să încerc asta și pentru o parte din machiajul meu, cum ar fi rujul și blush-ul”.

Un alt urmăritor a comentat: „Acesta este un truc extraordinar! Mulțumesc că l-ai împărtășit cu noi”. „Doamne, nu m-am gândit niciodată să fac asta! Ce idee bună!”. Sunt doar câteva dintre sutele de comentarii la postarea profesoarei.