Social

Cum poți evita taxele pentru bagaje în aeroport. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc

Comentează știrea
Cum poți evita taxele pentru bagaje în aeroport. Trucul simplu pe care puțini îl cunoscBagajul de mână. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Planificarea unei vacanțe începe, de cele mai multe ori, cu dorința de a economisi bani. Însă, în goana după un concediu perfect, mulți călători ajung să aibă bagaje mult prea multe, fără să ia în calcul taxele suplimentare la aeroport, care pot dezechilibra bugetul stabilit inițial. În acest context, o profesoară din Scoția, expertă în călătorii, și-a dezvăluit secretul pe contul său de socializare.

Cum poți evita taxele pentru bagaje în aeroport. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc

Profesoara, pasionată de călătorii și activă pe rețelele sociale sub numele @missteachtravelrepeat, a devenit virală pe TikTok după ce a împărtășit cu publicul metoda ei eficientă de a economisi bani în timpul călătoriilor.

Într-un clip, ea a explicat cum reușește să călătorească frecvent fără să plătească în plus pentru bagaje, un truc simplu, dar eficient, care o ajută să evite complet taxele companiilor aeriene pentru bagajele de cală.

Profesoara, care călătorește de peste 12 ori pe an în ciuda programului său de lucru cu normă întreagă, spune că strategia ei constă în organizarea atentă a bagajului de mână și utilizarea la maximum a spațiului permis la bord

Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert
Incendiu la un centru Spa din București. A fost emis un mesaj RO-Alert

„Ryanair nu va obține niciodată taxe suplimentare de la mine. Aceste genți mici de călătorie pe care le puteți cumpăra din supermarketuri sunt o adevărată comoară”, a spus profesoara.

@missteachtravelrepeat Wondering how to pack when you’re hand luggage only? Ryanair will never get any extra fees out of me ever ever ever #travel #packinghack #handluggage #ryanairluggage #packinglight ♬ original sound - MissTeachTravelRepeat

Ce trebuie să faci pentru a avea spațiu cât mai mare în bagaj

Profesoara a dezvăluit soluția ingenioasă pentru a evita costurile bagajelor suplimentare prin reutilizarea recipientelor pentru lentile de contact. „Vreau să vă arăt o metodă mai eficientă, și nu, nu vorbesc despre acele sticluțe reîncărcabile care ajung uitate prin sertare după prima utilizare”, a explicat ea într-un clip devenit viral.

Pentru a-și păstra rutina de îngrijire intactă fără să ocupe prea mult spațiu, profesoara a transformat micile cutii pentru lentile în recipiente pentru produse cosmetice.

„Trei dintre aceste huse au înlocuit tot ce vedeți pe masă. Deși par minuscule, conținutul lor îmi ajunge pentru o săptămână întreagă”, a spus ea.

În aceste recipiente compacte, a reușit să includă fond de ten, cremă hidratantă, balsam și gel de curățare, dar și unul lichid care îi ține loc și de ruj. „Aceasta a mai fost folosită, de aceea pare puțin murdară”, a precizat ea, subliniind că metoda nu doar economisește spațiu, ci este și sustenabilă.

Bagaj de mână

Bagaj de mână. Sursa foto: Pixabay

Un truc simplu, dar eficient, care face diferența în călătoriile frecvente

Un gest aparent banal a captat atenția internauților, după ce o utilizatoare a demonstrat cât de mult poate încăpea într-un recipient cosmetic de dimensiuni reduse. „Par mai mici decât în realitate”, a explicat aceasta, adăugând că, în mod normal, ar folosi două doze de cremă pentru întreaga față, în timp ce acel recipient a reușit să țină echivalentul a 12 doze, fără a socoti produsul deja existent în interior.

Ideea a fost primită cu entuziasm de comunitatea online, fiind catalogată drept „strălucită” de către cei care își doresc să călătorească fără costuri suplimentare pentru produse de îngrijire personală.

Clipul a adunat zeci de mii de vizualizări și a generat sute de reacții

Mulți dintre cei care l-au urmărit s-au arătat impresionați de simplitatea și eficiența trucului, întrebându-se cum de nu s-au gândit la asta mai devreme. „Probabil este cel mai util lucru pe care l-am văzut vreodată”, a scris un utilizator. Altcineva a scris: „O să încerc asta și pentru o parte din machiajul meu, cum ar fi rujul și blush-ul”.

Un alt urmăritor a comentat: „Acesta este un truc extraordinar! Mulțumesc că l-ai împărtășit cu noi”. „Doamne, nu m-am gândit niciodată să fac asta! Ce idee bună!”. Sunt doar câteva dintre sutele de comentarii la postarea profesoarei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:35 - Romgaz a dat în judecată Comisia Europeană. Se cere anularea Regulamentului NZIA
13:24 - Kash Patel a descoperit cum au folosit Democrații agențiile de stat contra lui Trump
13:15 - Nici Încoronarea n-a fost lipsită de scandal! Cum a intervenit religia în consacrarea Regelui Ferdinand și a Reginei ...
13:03 - Cum poți evita taxele pentru bagaje în aeroport. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc
12:50 - Unde trăiesc cei mai mulțumiți oameni: 20 de orașe în care localnicii se declară încântați de viață
12:40 - Se deschide cel mai spectaculos roller-coaster din lume: viteză amețitoare și înălțime record

HAI România!

Cum ni se spurcă trenul vieții
Cum ni se spurcă trenul vieții
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20

Proiecte speciale