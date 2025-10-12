Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii

Jurnalistul Dan Andronic a spus despre Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+, elaborată de Comisia Europeană, că reprezintă o risipă de resurse importante. „Ceea ce propune CE este o mizerie: să începi educația, de fapt spălarea pe creier, la o vârstă din ce în ce mai mică”, a transmis Dan Andronic pe pagina personală de TikTok.

Jurnalistul a reamintit despre expresia „sexul îngerilor”, explicând că aceasta provine dintr-o legendă medievală potrivit căreia, în timpul căderii Constantinopolului în 1453, bizantinii ar fi discutat despre sexul îngerilor în loc să-și apere zidurile.

„Dar cred că se discută acum pentru că dacă ne uităm la Comisia Europeană și la ultimele decizii pe care le-a luat cu noua strategie LGBT, ne arată încă o dată că vorbim despre un faliment al unei clase politice care e formată din politicieni selectați dintr-o zonă extrem de joasă, cred că este cel mai jos nivel moral pe care l-am văzut în politică și pe care l-am citit în politică”, a spus Dan Andronic, adăugând că actuala clasă politică este controlată de un corp birocratic incompetent, „care este foarte, foarte progresist, foarte foarte Marxist”.

El a afirmat că, în politica actuală, majoritatea politicienilor sunt lamentabili. În opinia sa, puterea acestora nu mai vine ideologie, din idei sau dintr-o preocupare reală pentru oameni, ci din carismă, „din modul în care reușesc să transmită nimicuri, pentru că de cele mai multe ori sunt nimicuri”.

„Atunci vine Comisia Europeană și contrapune nimicurilor politicienilor, nimixurile ei, un nimic care stă în forța ei normativă pentru că deciziile CE, după cum știți, sunt obligatorii”, a mai adăugat jurnalsitul.

Dan Andronic a afirmat că i se pare o lipsă totală de respect să fie cheltuite resurse importante pentru promovarea unei strategii LGBTQ, „care propune niște chestii absolut demențiale și stupide”. El a adăugat că cel mai grav aspect este faptul că această strategie este axată asupra copiilor și a educației lor.

„Ceea ce propune Comisia Europeană este o mizerie: să începi educația, de fapt spălarea pe creier, la o vârstă din ce în ce mai mică, la o vârstă la care copii nu se pot apăra, ținând cont de faptul că părinții lor sunt din ce în ce mai puțin interesați de educație, începe Comisia Europeană să ne învețe cum să-i educăm în materie de sex”, a mai spus jurnalistul.

În acest context, jurnalsitul a firmat că la Comisia Europeană „se discută despre sexul îngerilor, dar de fapt nu sexul îngerilor, ci genderul îngerilor, care ar trebui să decidă ce vor. Concluzia: și Bizanțul s-a prăbușit”.