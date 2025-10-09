Dan Andronic, după cazul Ana Birchall: „Nu mai avem stat funcțional. Justiția e selectivă”

Jurnalistul și analistul politic Dan Andronic a declarat, pe pagina personală de TikTok, că România nu mai are un stat funcțional, criticând lipsa unei anchete oficiale în cazul fostului vicepremier Ana Birchall, despre care susține că ar fi apărut în documente oficiale privind colaborarea cu CIA.

Analistul politic și jurnalistul Dan Andronic critică modul în care funcționează instituțiile statului român. Analistul politic este de părere că România a devenit un stat disfuncțional, în care justiția aplică standardele în funcție de direcția vântului geopolitic.

Dan Andronic a invocat cazul fostului vicepremier Ana Birchall, care a apărut într-o serie de documente oficiale în care se menționează că „s-a oferit CIA-ului să spioneze din interiorul Guvernului României”.

„Da, nu mai avem un stat funcțional, nu s-a întâmplat nimic. Povestea cu Ana Birchall, vicepriministru în Guvernul României, fost consilier prezidențial, care s-a oferit CIA-ului să spioneze potrivit unor documente oficiale – am mai discutat despre ele – este un caz care a trecut sub tăcere. De ce? Pentru că, uite așa se întâmplă”, a declarat Andronic.

În continuarea discursului său, jurnalistul a făcut o paralelă între tăcerea autorităților și expresia „Licuriciul cel mare”, folosită în trecut de fostul președinte Traian Băsescu pentru a descrie relația de subordonare a României față de Statele Unite.

„Pentru că întotdeauna, Licuriciul despre care am vorbit ieri cu Ciutacu și Mirel Curea... Licuriciul este licurici! Mai țineți minte ce spunea Traian Băsescu? Decât să o sug la mai mulți licurici, mai bine o sug la Licuriciul cel mare. Asta a povestit Gabriel Stănescu, dacă nu mă înșel, că i-ar fi spus Traian Băsescu. Traian Băsescu a negat, dar oricum: Licuriciul rămâne! A intrat în folclor”, a afirmat Andronic.

Dan Andronic sugerează că România ar manifesta un reflex de obediență față de Washington, iar această atitudine ar explica absența oricărei anchete în cazul menționat.

„E clar că ăsta-i Licuriciul. Deci, dacă tot ne oferim, nu o să ne pedepsească cineva pentru că ne dorim să facem ceea ce Licuriciului îi place. Este o disfuncționalitate, ca să nu zic altfel. O situație absolut stupidă, în care statul român nu face altceva decât să ne mai arate încă o dată că justiția e selectivă”, a continuat acesta.

Dan Andronic a precizat că nu susține ideea unei condamnări, ci a unei verificări obiective, afirmând că lipsa unei reacții din partea autorităților „pătează” inclusiv imaginea Anei Birchall.

„Eu nu spun că cineva trebuia condamnat, dar adevărul trebuie știut. Ar fi trebuit ca cineva să pornească o anchetă. Ar fi trebuit ca cineva să ceară documente, să o cheme la audiere pe Ana Birchall ca să știm adevărul. Pentru că și ea rămâne cu o pată”, a spus Andronic.

El a adăugat că este posibil ca documentul publicat în mediul online să fie fals sau exagerat, dar acest lucru nu poate fi clarificat fără o anchetă.

„S-ar putea ca omul acela care a pus documentul pe site-ul Departamentului de Justiție să fie nebun. Există și această posibilitate. Dar cum poți ști lucrurile acestea dacă nu există o minimă investigație? S-ar putea ca Ana Birchall să fie nevinovată. Prezumția de nevinovăție ar trebui să funcționeze chiar și în cazul nostru”, a spus el.

Andronic a continuat prin a ridica problema unei posibile duble măsuri aplicate de autoritățile române în funcție de țara implicată.

„Dar dacă nu este? Asta este întrebarea pe care și-o pune orice om cu bun simț, nu trebuie să fii ziarist pentru o asemenea întrebare. De ce ar proteja-o statul român? Pentru că e vorba de americani? Dacă erau chinezi, ruși sau bieloruși, ca în cazul lui Bălan, era mai bine? Sau ne trezeam cu alte reacții?”, a întrebat el.

În opinia jurnalistului, reacțiile autorităților diferă în funcție de identitatea statului străin implicat.

„Care e diferența între cazul lui Alexandru Bălan și Ana Birchall care, se pare că s-a oferit să spioneze pentru CIA din interiorul Guvernului român? Eu nu văd nicio diferență. Decât atitudinea de slugă”, a concluzionat Andronic.

Până în prezent, Ana Birchall nu a fost chemată la nicio audiere legată de presupusele documente la care face referire Dan Andronic, iar instituțiile statului român nu au comunicat oficial existența vreunei anchete.

Fosta vicepremier și fost ministru al Justiției a respins acuzațiile vehiculate în spațiul public. „Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană”, a transmis Ana Birchall.

Cazul Anna Birchall a fost detonat după ce un document depus pe 11 septembrie 2025 la Departamentul american al Justiției de către Roniel Aledo – care se prezintă drept fost contractor CIA și consultant pentru administrația președintelui Barack Obama – face referire la o presupusă discuție cu fostul consilier prezidențial în România. Potrivit documentului, Ana Birchall l-ar fi contactat pe Aledo, oferindu-se să devină „sursă/agent CIA” în schimbul unei poziții la nivel de ministru în Guvernul României