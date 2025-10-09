Rareș Bogdan, despre strategia pentru egalitatea persoanelor LGBTIQ+: Este o propunere absolut înfricoșătoare

Europarlamentarul Rareș Bogdan a criticat Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030, semnalând lipsa de transparență a documentului, riscul unor abuzuri în aplicarea sancțiunilor și controversele privind dreptul minorilor de a-și alege genul. „Este o propunere absolut înfricoșătoare”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul și-a început mesajul către Comisia Europeană criticând faptul că noua strategie pentru egalitatea LGBTIQ+ a fost publicată doar în limba engleză. El a subliniat că „53% dintre cetățenii Uniunii Europene nu cunosc această limbă”.

„Dorința de a combate discriminarea, dar Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ pentru perioada 2026–2030 a fost publicată pe site-ul dumneavoastră doar în limba engleză”, a mai spus acesta.

Rareș Bogdan a solicitat clarificări privind modul în care vor fi aplicate sancțiunile pentru „incitare la discriminare”. El atrage atenția că, în lipsa unor criterii clare, un astfel de mecanism ar putea duce la abuzuri. „Dacă propuneți excluderea de la finanțare UE pe motiv de incitare la discriminare, cum veți exclude evaluarea discreționară, pentru a evita abuzul de drept?”, a întrebat europarlamentarul.

Acesta a mai întrebat: „Cum explicați propunerea ca minorii să-și poată alege genul? Dacă o fetiță de 10 ani vrea să devină băiat va putea cere asta autorităților chiar dacă părinții, psihologii, medicii ar dori să-i schimbe decizia? Riscă specialiștii ceva?”.

În încheiere, acesta a semnalat diferențele majore dintre statele membre în acordarea subvențiilor agricole. „Aveți un plan pentru combaterea discriminării și în privința subvențiilor inegale pentru agricultură în statele membre?”, a mai întrebat acesta.

„Este o propunere absolut înfricoșătoare. Și sunt atâtea probleme urgente care îi enervează pe cetățenii UE!! De la prețul la energie în prag de iarnă, prețul la alimente și medicamente, aproape dublu față de anul trecut, nesiguranța locului de muncă dacă lucrezi în industria auto (doar un exemplu), accesul la servicii medicale de înaltă performanță, lipsa siguranței că nu-ți dă cineva în cap ziua în amiaza mare, dronele care sunt doar o parte a războiului hibrid, ogorul de pe care nu mai poți să recoltezi în curând decât pătrunjel hrănit cu lapte de licurici. A veni acum să-i enervezi și mai tare, și pe urmă să fii șocat de creșterea numărului extremiștilor e chiar halucinant. Plătește cineva pentru distrugerea eurosistemului din interior? Nu? Ar trebui!”, a mai scris acesta.

Strategia pentru egalitatea LGBTIQ+ 2026–2030, elaborată de Comisia Europeană, are ca obiectiv extinderea protecției împotriva discriminării bazate pe identitatea de gen și orientarea sexuală.

Documentul propune, printre altele, condiționarea accesului la fonduri europene de respectarea drepturilor persoanelor LGBTIQ+ și adoptarea unor politici educaționale mai incluzive.