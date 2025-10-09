Economie

Rareș Bogdan (PPE), împotriva combinării Politicii Agricole Comune cu fondurile de Coeziune

Rareș Bogdan (PPE), împotriva combinării Politicii Agricole Comune cu fondurile de CoeziuneRareș Bogdan. Sursa foto: Facebook/ Rareș Bogdan
Europarlamentarul PPE Rareș Bogdan se declară împotriva combinării în bugetul multianual propus de Comisia Europeană a fondurilor pentru Politica Agricolă Comună (PAC) cu fondurile de Coeziune, potrivit unui anunț făcut de politician pe Facebook.

Rareș Bogdan: Vreau să văd o analiză SWOT a acestei propuneri de buget

„Anunț pentru fermieri. Vom fi de acord cu întreg bugetul multianual propus de Comisia Europeană doar atunci când Politica Agricolă Comună va garanta securitatea alimentară și nu va fi combinată cu fondurile de Coeziune.

Vreau să văd o analiză SWOT a acestei propuneri de buget. Nu vreau să ajungem în situația ca primăriile și fermierii să concureze pentru același buget, în loc să se completeze”, a scris politicianul român, membru al PNL și al grupului Partidului Popular European.

Cât de importantă e agricultura, de fapt

„Da, agricultura contribuie doar cu 2% la PIB-ul UE, dar dacă mergem pe logica asta dăm afară și profesorii de filosofie, pe motiv că produc șuruburi doar în minte?

COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
COTAR acuză ASF: Șoferii ar putea fi obligați să meargă doar la service-uri agreate de companiile de asigurări
Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Republica Moldova obligată să plătească peste 17 mii de euro pentru tratament inuman
Veaceslav Platon câștigă la CEDO. Republica Moldova obligată să plătească peste 17 mii de euro pentru tratament inuman

Da, sub 5% din populația activă lucrează în agricultură, dar până ca parizerul prăjit să ajungă în farfurie, pe lanțul de producție sunt și transportatorii, procesatorii, frigotehniștii, comercianții etc.”, s-a indignat politicianul PPE.

El spune că „e bine că fermierii vor putea cumpăra animale și material genetic prin PAC (amendament românesc), e bine că România va avea 15 miliarde de euro în plus în perioada 2028-2034, dar dispunerea lor, includerea sau nu în Pilonul 2 alături de alte file bugetare rămâne de văzut.

Rareș Bogdan: Grupul PPE și-a impus viziunea în plen

Rareș Bogdan mai arată că grupul Partidului Popular European a reușit să impună simplificarea procedurilor pentru ferme și dublarea plăților forfetare, în raport cu propunerea Comisiei.

„De reținut totuși că EPP Group și-a impus astăzi în plen viziunea: simplificarea procedurilor pentru dezvoltarea fermelor, plată forfetară dublă față de propunerea Comisiei Europene, adică să ajungă la 5000 de euro (acum este de 1.250), un singur control anual, 75.000 de euro sprijin pentru micii fermieri (față de 50.000), neimpozitarea subvențiilor, flexibilitate la standardele verzi, creșterea numărului fermierilor eligibili prin planurile naționale, mecanism nou de despăgubi pentru catastrofe”, a încheiat politicianul român.

