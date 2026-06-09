Criză majoră pe scena politică: Guvernul Tomac și posibilitatea anticipatelor. Ce urmează după „era Bolojan”

Criză majoră de pe scena politică românească au fost discutată în cadrul unei analize difuzate pe HAI România. Jurnaliștii Dan Andronic și Mirel Curea, alături de fostul premier Victor Ponta, au disecat starea de „moarte clinică” în care se află administrația de la București și au oferit prognoze neașteptate despre noul Executiv propus de Președintele Nicușor Dan.

În condițiile în care țara pare blocată într-o criză politică profundă după demiterea guvernului condus de Ilie Bolojan, cei trei anticipează mutări de proporții în Parlament.

Dan Andronic a lansat o ipoteză surprinzătoare: Guvernul Tomac are șanse mari să treacă de votul Parlamentului, însă din motive care nu au nicio legătură cu politica oficială. Discuția a căpătat o notă jucăușă atunci când Victor Ponta a comentat numirea unui nume predestinat la Ministerul Mediului:

Dincolo de ironii, miza este uriașă. Dacă acest cabinet pică, România intră într-un blocaj total. Constituția limitează la maximum 45 de zile interimatul miniștrilor care i-au înlocuit pe cei demisionari, iar în acest moment miniștrii unor portofolii cheie precum Justiția sau Agricultura nu mai pot aproba nici măcar memorandumuri de bază. Parctic, o parte din responsabilități trebuie să fie transferate către secretarul general al ministerului şi secretarii generali adjuncţi, dar și aceștia vor avea atribuții extrem de limitate.

În cazul în care Guvernul Tomac este respins, dizolvarea Parlamentului devine o variantă matematică. Victor Ponta, un fin cunoscător al culiselor parlamentare, avertizează că de data aceasta alegerile anticipate pot deveni realitate, iar configurarea politică va suferi un șoc:

Marele câștigător: Partidul AUR, care ar putea să-și dubleze numărul de parlamentari și să aspire spre un scor de 50%.

Pierdanții de serviciu: Partidul Social Democrat (PSD), estimat să scadă sub pragul de 10%, și USR-ul, care se află pe o pantă descendentă.

Singurul personaj politic care s-ar afla într-o poziție de „win-win” în acest haos este Nicușor Dan, privit ca singura ancoră de stabilitate capabilă să reziste unui eventual val extremist. Întâlnirile decisive din Parlament vor dicta dacă România își va găsi un nou Executiv sau dacă se va arunca direct în cel mai instabil proces electoral din ultimii ani au arătat Andronic, Curea și invitatul lor Ponta.